Gargano Piano Festival 2025: quattro serate di grande musica a Vieste

VIESTE – A partire da domani fino al 30 maggio Vieste torna a suonare con la terza edizione del Gargano Piano Festival 2025, rassegna dedicata al pianoforte che porterà in scena quattro concerti con pianisti di fama nazionale e internazionale. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Nuova Diapason con la direzione artistica di Maria Candelma, si svolge in collaborazione con il Comune di Vieste e il sostegno dell’Assessora alla Cultura e al Turismo Graziamaria Starace. La rassegna rappresenta un appuntamento importante per la valorizzazione del territorio attraverso la musica e la formazione. Con il supporto delle istituzioni, il festival unisce giovani talenti ed esperienze consolidate, creando un ponte tra tradizione e innovazione artistica.

Gargano Piano Festival 2025: inaugurazione con Michael Berardi

Ad aprire il Gargano Piano Festival 2025 sarà il recital del giovane talento Michael Berardi, originario di Vieste. Formatasi con Nuova Diapason, Berardi prosegue oggi i suoi studi al Conservatorio di Lugano. Il suo programma attraversa epoche e stili, da Rameau a Rachmaninoff, passando per Scriabin e Ravel, mettendo in luce una spiccata versatilità e profondità interpretativa.

Il jazz raffinato di Pasquale Stafano

Il 23 maggio sarà la volta del jazz con Pasquale Stafano, pianista e compositore di respiro internazionale. Il suo concerto guiderà il pubblico in un viaggio musicale tra composizioni originali e reinterpretazioni di Gardel, Gismonti e Van Heusen, fondendo jazz e world music in una performance di grande fascino.

Dimitri Malignan e il romanticismo di Schumann

Attesissimo il 27 maggio il recital del francese Dimitri Malignan, allievo di Benedetto Lupo all’Accademia di Santa Cecilia. Il programma sarà dedicato al repertorio romantico di Robert e Clara Schumann, con l’esecuzione di alcune delle loro opere più intime e significative.

Gran finale con Nunzio Aprile

La rassegna si chiuderà il 30 maggio con Nunzio Aprile, pianista e coordinatore del festival. Il suo concerto sarà un viaggio nelle atmosfere romantiche, con un programma che include il Carnaval op.9 di Schumann e celebri brani di Franz Liszt, eseguiti su tastiere storiche.

Gargano Piano Festival 2025: info concerti

Tutti questi concerti a Vieste sono a ingresso gratuito e si terranno alle 20:15 presso l’Auditorium San Giovanni, situato nella splendida Basilica Concattedrale di Vieste. Il Gargano Piano Festival 2025 si conferma così come una delle più affascinanti rassegne musicali del Sud Italia, capace di unire cultura, bellezza e grande musica.

Scarica qui la locandina dell’evento.