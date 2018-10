Sport in Puglia, tra piste ciclabili, mari profondi e percorsi naturali

La Puglia è in grado di offrire, con il suo grande panorama naturale, una serie di attrattive sportive al di là dei classici impianti moderni di tutto rispetto, capaci di abbracciare tutto il suo territorio coinvolgendo le sue acque limpide, i suoi monti incontaminati, i suoi percorsi immersi nel verde e assolutamente protetti. Le possibilità, per gli amanti dello sport, sono davvero molte e spesso alla portata di tutti, ottime sia per weekend da trascorrere con gli amici che per tutta la famiglia.

Le ciclovie

Gli amanti del ciclismo potranno scoprire che la regione Puglia, da nord a sud, è ricca di affascinanti ciclovie dal pregiato valore ambientale capaci di diramarsi lungo i tratti più caratteristici del territorio. La Ciclovia dell’Acqua, detta anche dell’Acquedotto Pugliese, è un percorso dalla lunghezza totale pari a 500 chilometri che, partendo dall’Irpinia, raggiunge Santa Maria di Leuca, in Salento, costeggiando non solo il mare Adriatico e una serie di aree protette, ma anche il celebre sistema idrico che dà il nome alla strada, rinomato per fascino architettonico ed estetico. La Ciclovia dei Borboni è capace di congiungere tre regioni, Puglia, Campania e Basilicata, partendo da Bari e giungendo a Napoli costeggiando Andria e Castel del Monte, per questo apprezzata e percorsa, in particolare durante i fine settimana, da centinaia di appassionati di sport e ciclismo desiderosi di svolgere un’attività alternativa all’aria aperta.

Gli sport marittimi

Che sia bella o brutta stagione, gli appassionati di sport marittimi sono sempre migliaia, tutti pronti ad approfittare di una giornata favorevole per indossare i costumi adatti e tornare in mare. Una litoranea così vasta come quella adriatica è perfetta per raccogliere forti correnti ventose, ottime per chiunque desideri praticare kite surf. Vieste, Barletta, Gallipoli, sono tutte location perfette per toccare il cielo con un dito con tavola ai piedi. Più tranquilli, sport come la canoa, il diving o il pescaturismo sono sempre più comuni, in particolare lungo le coste scogliose capaci di offrire un panorama unico nel loro genere.

L’equitazione

Grazie al gran numero di aree protette e zone verdi della regione, come la Foresta Umbra o il territorio di Biccari nel foggiano, è possibile praticare equitazione con facilità e percorrere interi percorsi dedicati allo scopo immersi nel pieno della natura. Le escursioni a cavallo possono guidare tutti gli appassionati anche nel pieno del Salento, zona Laghi Alimini, dove ogni giorno giungono appassionati per scoprire il territorio in groppa ai loro equini preferiti praticando uno sport elegante e affascinante.

Che si sia sui monti del Gargano o nei mari del Salento, tutta la Puglia è una grande arena sportiva capace di offrire occasioni per chiunque. Parchi nazionali, riserve WWF, concorrono insieme al supporto del CONI allo sviluppo di una serie di ambienti protetti ed entusiasmanti per lo sport e per il relax.