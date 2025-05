Share the Music: a Bari quattro concerti tra jazz e poesia

BARI – Da stasera al 6 giugno, la Fondazione Giovanni Paolo II ospita una rassegna firmata dall’Associazione di Promozione Sociale Nel gioco del Jazz. Il jazz torna protagonista a Bari con “Share the Music”, una rassegna di quattro concerti che si terranno dal 16 maggio al 6 giugno presso il Centro Multimediale Karol (via Marche 1, quartiere San Paolo). Organizzata dalla Fondazione ETS Giovanni Paolo II in collaborazione con l’associazione Nel Gioco del Jazz, e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari, la rassegna jazz a Bari accoglie artisti pugliesi e ospiti internazionali per un viaggio sonoro tra generi, culture e sperimentazioni.

American Roads: il debutto con la Beat Generation

Ad aprire il cartellone di Share the Music, questa sera alle ore 20.30, sarà “American Roads”, un progetto originale che unisce parole e musica per raccontare il legame tra jazz e la Beat Generation. Sul palco il trio formato da Serena Fortebraccio (voce), Dino Plasmati (chitarra) e Pierluigi Balducci (basso): un percorso musicale tra Joni Mitchell, Charles Mingus, Pat Metheny, i Beach Boys e brani inediti. Un omaggio poetico e sonoro alla controcultura americana del dopoguerra, capace di ispirare le generazioni successive e di influenzare movimenti globali come quello hippy e pacifista.

Share the Music: i prossimi appuntamenti in programma

Il secondo appuntamento di Share the Music sarà sabato 24 maggio, sempre alle 20.30, con il trio “senza contrabbasso” composto da Donatello D’Attoma (pianoforte), Yaroslav Likhachev (sax tenore) e Giovanni Iacovella (batteria). Il progetto, “Arching Sky”, fonde il Great American Songbook con il free-jazz attraverso brani originali dalla scrittura atonale e polimetrica. Venerdì 30 maggio, il palco ospiterà il duo interculturale di Francesco Pio Russo (fagotto e sassofoni) e Marcelo Politano (chitarra e flauti tradizionali). Con “Reditus Veneris”, i due artisti esploreranno contaminazioni tra jazz, musica classica e folk, in un viaggio tra continenti e culture. La chiusura, venerdì 6 giugno, è affidata a Vito Reibaldi, pianista pugliese che presenterà “Oltre Gershwin”: un’esplorazione raffinata della musica americana a partire dalla celebre “Rhapsody in Blue”.

Share the Music: informazioni e biglietti

Ogni concerto ha un costo d’ingresso di 10 euro. Un’occasione preziosa per scoprire il jazz in tutte le sue sfumature, tra grandi interpreti e visioni sonore senza confini.