Sere FAI d’Estate dal 18 luglio a fine agosto all’Abbazia di Cerrate

LECCE – Dal 18 luglio a fine agosto l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, tra Squinzano e Casalabate, si accende al tramonto grazie alle sere FAI d’Estate, il programma nazionale che prolunga l’apertura dei Beni del FAI nelle serate estive. L’abbazia di Cerrate ospiterà un calendario fitto di appuntamenti serali per tutte le età, tra musica popolare, giochi, astronomia e visite speciali. Un’occasione unica per vivere il fascino della cultura sotto le stelle, circondati dalla bellezza senza tempo del paesaggio salentino.

Sere FAI d’Estate in Salento: canti popolari e racconti al chiaro di luna

Ad aprire la rassegna venerdì 18 luglio e venerdì 29 agosto sarà l’evento “Canti e cunti”, una visita guidata a due voci con l’esperta del patrimonio Anna Cinzia Villani, accompagnata da musiche tradizionali suonate con tamburi, organetti e oggetti della vita contadina. Due turni a sera, con degustazione finale di vino della Cantina Sampietrana e cestino tipico salentino su prenotazione. I racconti e le nenie svelano la memoria agricola del luogo, facendo rivivere l’anima popolare di Cerrate.

Astronomi per una notte: imparare sotto le stelle

Spazio poi alle osservazioni astronomiche nelle serate del 19 luglio, 1, 8, 12 e 22 agosto. In collaborazione con la NASA di Brindisi, esperti guideranno adulti e bambini alla scoperta del cielo, con sessioni pratiche di osservazione e spiegazioni didattiche. Vino, picnic e cielo stellato faranno da cornice all’esperienza, tra crateri lunari, costellazioni e storie millenarie.

Notte bianca dei bambini e racconti di sabbia

Imperdibile l’appuntamento del 26 luglio con la Notte bianca dei bambini, tra giochi in legno artigianali, racconti di sabbia dell’artista Donatello Pentassuglia e visite tematiche per tutta la famiglia. Le attività iniziano dalle 19.30 e si svolgono ogni mezz’ora fino a tarda sera, trasformando l’Abbazia in uno spazio aperto alla fantasia e alla scoperta.

Sere FAI d’Estate: esperienze autentiche in un luogo simbolo del Salento

L’Abbazia di Cerrate, affidata al FAI dalla Provincia di Lecce, è oggi uno dei luoghi simbolo del patrimonio salentino, un tempo monastero e poi masseria agricola. Le sue notti d’estate offrono un’esperienza immersiva tra storia, natura e tradizioni locali. Grazie a un programma curato nei dettagli e a una location d’eccezione, le sere FAI d’Estate si confermano un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la bellezza del territorio in modo autentico e coinvolgente.

Per prenotazioni e calendario aggiornato delle sere FAI d’Estate visita il sito ufficiale dell’abbazia di Cerrate o contatta il seguente numero: 0832 361176.

In copertina: foto di Giuseppe Moretti.