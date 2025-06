Screening nefrologico gratuito: domani a Trani per la prevenzione renale

TRANI – Occuparsi della salute dei propri reni è un gesto semplice ma fondamentale. Domani, martedì 24 giugno 2025, sarà possibile farlo grazie a una giornata di screening nefrologico gratuito organizzata presso il Centro Dialisi di Trani. L’iniziativa è aperta a tutta la popolazione della provincia BAT e non richiede prenotazione. Promossa dalla UOC Nefrologia di Barletta, sotto la direzione della dottoressa Tiziana Piccolo, la giornata punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione renale e sull’identificazione precoce delle patologie che, se trascurate, possono compromettere la funzione renale.

Screening nefrologico gratuito: una giornata dedicata alla prevenzione renale

L’appuntamento è fissato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Durante tutta la giornata, il personale sanitario del Centro Dialisi di Trani sarà a disposizione per offrire controlli gratuiti e consulenze mirate. Il percorso di screening comprenderà una prima fase di raccolta dell’anamnesi personale, seguita dal controllo della pressione arteriosa, dalla misurazione di peso e altezza, con conseguente calcolo dell’indice di massa corporea. I partecipanti si sottoporranno inoltre a un esame estemporaneo delle urine, strumento semplice ma utile per rilevare eventuali segnali di alterazioni renali.

Un gesto per la salute di tutti

Alla fine dello screening nefrologico gratuito, ogni partecipante riceverà una relazione clinica personalizzata, utile per il proprio medico di medicina generale. Questa giornata rientra in un più ampio impegno per la promozione della prevenzione renale in Puglia, che punta a ridurre l’incidenza di malattie croniche e a migliorare la qualità della vita della popolazione. In un contesto in cui i fattori di rischio – come ipertensione, diabete o stili di vita poco sani – sono ancora molto diffusi, iniziative gratuite e aperte come questa rappresentano un’occasione preziosa per fare il punto sulla propria salute. Partecipare allo screening nefrologico gratuito è semplice: basta presentarsi il 24 giugno presso il Centro Dialisi di Trani. La prevenzione può fare la differenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la UOC Nefrologia di Barletta.