ACQUAVIVA DELLE FONTI – Il prof. Massimo Grimaldi è stato eletto Presidente ANMCO 2025, l’Associazione dei Medici Cardiologi Ospedalieri italiani. L’investitura è avvenuta in occasione del 56° Congresso Nazionale ANMCO, tenutosi a Rimini dal 15 al 17 maggio, che ha riunito oltre 5.000 specialisti del settore cardiovascolare. Si tratta della prima volta in assoluto che un medico operante in Puglia ottiene questo prestigioso incarico, a conferma della rilevanza scientifica e clinica della Struttura di Cardiologia dell’Ospedale Miulli. «La forza dell’ANMCO sta nella continuità e nella ricerca – ha dichiarato Grimaldi – e intendiamo potenziare la prevenzione primaria uscendo dagli ospedali per intercettare prima le patologie cardiovascolari. A parità di energia investita, possiamo guadagnare moltissimo in qualità e aspettativa di vita.»

Presidente ANMCO 2025: premiato il dott. Nicola Vitulano di BRING-UP

Durante il congresso che ha visto l’elezione del nuovo Presidente ANMCO, l’Unità Operativa di Cardiologia del Miulli ha ricevuto un ulteriore riconoscimento grazie allo studio osservazionale BRING-UP Prevenzione, promosso da ANMCO e dalla Fondazione “Per il Tuo Cuore” di Firenze. A riceverlo è stato il dott. Nicola Vitulano, premiato tra i dieci migliori principal investigator italiani. Lo studio ha coinvolto oltre 150 centri ospedalieri ed è stato volto a monitorare, per dodici mesi, l’aderenza terapeutica nei pazienti reduci da eventi aterotrombotici gravi come infarto miocardico o angioplastica. L’obiettivo: migliorare il controllo del colesterolo LDL e ridurre le recidive cardiovascolari.

Il Miulli centro d’eccellenza della prevenzione cardiovascolare

«La nomina del prof. Grimaldi come nuovo presidente ANMCO rappresenta un risultato di grande rilevanza non solo per la sua carriera personale, ma anche per l’intero Ospedale Miulli», afferma Mons. Domenico Laddaga, Delegato del Vescovo del Miulli. «Da sempre il nostro Ente riconosce e valorizza l’eccellenza del suo operato, che si distingue per l’elevato livello scientifico, la costante dedizione ai pazienti e l’impegno nella crescita professionale dei colleghi. Questo nuovo incarico, in un contesto di rilievo nazionale, è testimonianza concreta delle sue qualità cliniche, scientifiche e umane, e siamo certi che saprà onorarlo con la competenza e il senso di responsabilità che da sempre lo contraddistinguono. La sua nomina rappresenta anche un forte stimolo per i giovani medici e ricercatori pugliesi, offrendo loro un modello di riferimento in grado di coniugare ricerca, assistenza e visione strategica per il futuro della sanità pubblica.»