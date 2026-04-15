Bari omaggia Claudio Baglioni con la Sacra Manna di San Nicola

BARI – Esistono date che restano incise nel DNA di una città e per Bari una di queste è il 5 gennaio 2002. In quel freddo inverno, tra le rovine del Teatro Petruzzelli devastato dall’incendio, la voce di Claudio Baglioni si alzò per accendere una luce di speranza quando tutto intorno era buio. Lunedì scorso, in una Sala Consiliare gremita ed emozionata, la comunità ha voluto dire “grazie” al Maestro, donandogli il riconoscimento più alto che la città ha da offrire: la Sacra Manna di San Nicola.

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“Per incanto e per amore”: il concerto della rinascita

Accogliendo l’artista romano il sindaco Vito Leccese ha ripercorso quei momenti drammatici. Ventitré anni fa il concerto “Per incanto e per amore” portò le ferite di Bari sotto i riflettori nazionali. “Fu un atto di fiducia verso questa città”, ha spiegato Leccese, “un modo poetico per ricordare a tutti i baresi che da lì si poteva e si doveva ripartire”. L’onorificenza suggella un legame indissolubile: Claudio Baglioni non è solo un ospite, ma un amico che ha invitato una comunità colpita a credere nella forza della bellezza.

Il dono della Sacra Manna di San Nicola di Bari: un legame eterno

Ricevere la Sacra Manna di San Nicola è il segno di un’accoglienza che va oltre la stima professionale. Si tratta del liquido purissimo che si forma nella tomba di San Nicola nella Basilica di Bari. Donarne un’ampolla significa affidare l’ospite alla protezione del Santo Patrono e riconoscerlo come “cittadino onorario” di Bari e dei valori della nostra terra.

Fonte: ANSA Puglia

La celebrazione di lunedì è stata il preludio perfetto per l’attesissimo “Grand Tour – La Vita è Adesso”, un viaggio straordinario tra le più belle piazze e i luoghi d’arte d’Italia. Il tour partirà ufficialmente il 29 giugno da un palcoscenico d’eccezione come Piazza San Marco a Venezia, nell’ambito del Festival della Bellezza, per poi concludersi il 18 settembre in Piazza Castello a Torino. Nel cuore di questo percorso la Puglia diventerà protagonista assoluta con una “tre giorni” consecutiva di grande musica in scenari mozzafiato, tutti con inizio alle ore 21:00.

Giovedì 20 agosto le note del Maestro risuoneranno nel suggestivo Fossato del Castello di Barletta (BAT).

le note del Maestro risuoneranno nel suggestivo (BAT). Venerdì 21, a Fasano (BR) , Claudio Baglioni suonerà immerso nella magia del Parco Archeologico di Egnazia .

, Claudio Baglioni suonerà immerso nella magia del . Sabato 22 ad Apricena (FG) si terrà il gran finale in terra pugliese, nella maestosa Cava dell’Erba, un teatro di pietra unico al mondo.

Il legame tra Claudio Baglioni e la Puglia, nato tra le ceneri di un teatro e oggi suggellato dalla Sacra Manna di San Nicola, si prepara a vivere un nuovo, straordinario capitolo sotto il cielo delle nostre notti d’agosto.