Tiziana Piccolo nuova direttrice di Nefrologia e Dialisi all’ospedale Dimiccoli

BARLETTA – Dallo scorso 16 maggio, la dott.ssa Tiziana Piccolo è ufficialmente la nuova direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, una delle strutture cardine dell’ASL BT. La nomina rappresenta un importante riconoscimento per una professionista che ha legato la propria carriera alla sanità pubblica pugliese, dimostrando competenza, visione strategica e forte impegno verso il miglioramento continuo dell’assistenza ai pazienti nefropatici.

Tiziana Piccolo: una carriera costruita con rigore e passione

Già dirigente medico dal 2008 presso l’UOC di Nefrologia e Dialisi, la dott.ssa Tiziana Piccolo ha svolto un ruolo fondamentale nella programmazione e nell’attuazione delle attività sanitarie nei diversi setting assistenziali, mostrando un approccio multidisciplinare e orientato alla personalizzazione delle cure. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Bari, ha proseguito con la specializzazione in Nefrologia, arricchendo la propria formazione con master di II livello in Trapianti d’Organo (Policlinico Gemelli) e in Management Sanitario (Università Cattolica del Sacro Cuore, SDA Bocconi, Global Health Training Centre), ottenendo anche la prestigiosa certificazione ICH Good Clinical Practice.

Ricerca clinica e innovazione organizzativa

Nel corso degli anni, ha guidato progetti di ricerca di rilevanza nazionale, ricoprendo incarichi di Alta e Altissima Specializzazione, in particolare per le biopsie renali e per il progetto sperimentale Nefro-Cardio Care, che ha introdotto nuovi modelli di assistenza integrata per i pazienti fragili. Responsabile del centro per lo studio multicentrico Ippocrate, la dott.ssa Tiziana Piccolo coordina attività che integrano alimentazione, farmacogenetica e strumenti digitali per trattamenti più efficaci e sostenibili. Grazie alla sua attività, l’unità operativa ha potuto avviare percorsi innovativi di prevenzione e presa in carico precoce delle malattie renali croniche.

Tiziana Piccolo: impegno accademico e associativo

Docente di Nefrologia presso il Corso di Laurea in Dietistica dell’Università di Bari e tutor della Medicina Generale, è fortemente impegnata anche nella formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari. È membro attivo di diverse società scientifiche e associazioni di settore (SIN, SIUMB, SIMEDET, SITO, ANED, GIMBE), a testimonianza di una continua attività di aggiornamento, confronto e diffusione della cultura scientifica. Con la sua nomina, la Nefrologia del Dimiccoli rafforza ulteriormente il proprio ruolo di centro di eccellenza nel panorama pugliese, orientato all’innovazione clinica, alla ricerca e alla centralità del paziente.