Se Kerouac avesse percorso il Salento d’agosto forse avrebbe capito che anche il Sud possiede la sua ultima strada. Non una highway infinita, ma quaranta chilometri che sembrano restringere il mondo. Maglie alle spalle, il capo di Leuca davanti, paesi e ulivi che scivolano ai lati mentre il vento comincia lentamente a sapere di mare. La SS 275 non è una litoranea panoramica. È una strada interna, concreta e vissuta, che attraversa il Salento meridionale, lo porta verso il suo punto finale. Non ti mostra subito la meta: te la fa desiderare. Verso Santa Maria di Leuca, il viaggio non è soltanto uno spostamento. È una discesa geografica e mentale, una corsa lenta verso quel nome antico e potentissimo: finibus terrae, ai confini della terra.

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Da Maglie verso Santa Maria di Leuca: il paesaggio si fa strada

Si parte da Maglie quando il sole è già alto oppure nel tardo pomeriggio, quando la luce comincia a dorare i muri e la strada diventa più gentile. La SS 275 lascia alle spalle il traffico più fitto e scende attraverso un Salento fatto di svincoli, campagne, insegne scolorite, fichi d’India, muretti e ulivi. All’altezza di Tricase il viaggio cambia tono. Il mare non si vede ancora, ma comincia a sentirsi. Entra dal naso, grazie al vento che sposta appena la macchina, nel modo in cui il cielo sembra allargarsi.

Non è una strada spettacolare nel senso facile del termine: è più simile a un’attesa. Ogni paese attraversato sembra dirti che non sei ancora arrivato; ogni chilometro sposta il confine un po’ più a sud.

Per qualche momento il viaggio assume il respiro di un vecchio film sulle Crociate: non per le armature o gli stendardi, ma per l’idea di procedere verso un luogo chiamato “fine della terra”. Una Gerusalemme rovesciata sul Mediterraneo, raggiunta non a cavallo ma con i finestrini abbassati e il sale già sulle labbra.

Verso Santa Maria di Leuca: l’apparizione del faro

D’un tratto, quasi all’improvviso, il faro entra nel paesaggio. È questo il momento in cui Santa Maria di Leuca smette di essere un nome sui cartelli e diventa destinazione. Il faro si alza sul promontorio come un punto fermo, bianco contro il cielo, accanto al Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae.

Si arriva in quota e il viaggio cambia prospettiva. Fino a quel momento avevi guardato la strada davanti a te; adesso lo sguardo cade giù, verso il porto, la marina, il blu che occupa tutto. Il Santuario ha la forza dei luoghi raggiunti dopo un cammino. Anche arrivando in auto, resta una sensazione di approdo. La pietra, il piazzale, il faro e il vento sembrano costruire una soglia. Non sei più soltanto nel Salento: sei sul suo bordo. La grande scalinata monumentale scende verso il mare come se volesse unire il cielo e il porto. La marina appare più in basso, chiusa tra Punta Meliso e Punta Ristola, con il lungomare, le ville ottocentesche e le barche immobili nella luce.

Punta Meliso: dove i mari si cercano

In questo punto preciso nasce il racconto più famoso di Santa Maria di Leuca: l’incontro tra Adriatico e Ionio. Punta Meliso è infatti il punto simbolico, e geografico, in cui i due mari si sfiorano. Non esiste una cucitura permanente sull’acqua, né una linea tracciata con precisione assoluta, ma in alcune giornate, quando vento, correnti e luce si mettono d’accordo, il mare sembra davvero dividersi in due tonalità. Una parte più scura, una più luminosa. Una superficie più tesa, l’altra appena diversa. Forse è fisica, forse è suggestione, forse entrambe le cose.

Santa Maria di Leuca non ha bisogno di dimostrare il confine: le basta evocarlo. Stare davanti al mare e aspettare che cambi colore è già parte del viaggio. Ti accorgi che il punto non è vedere per forza una linea, ma sentire che lì qualcosa cambia: l’orientamento della costa, il vento, la luce, persino il modo in cui pronunci la parola mare.

Scendere verso la marina

Dopo il promontorio bisogna scendere. Non per concludere il viaggio, ma per entrarci davvero. La Marina di Santa Maria di Leuca ha un volto diverso dal silenzio del Santuario. È più viva, più estiva, attraversata da barche, passeggiate, gelati, famiglie e vento sul lungomare. Le ville ottocentesche, con dettagli liberty, moreschi ed eclettici, raccontano il tempo in cui Leuca diventò luogo di villeggiatura per le famiglie nobili del Salento.

Da qui oggi partono le barche verso le grotte di levante e di ponente: cavità scavate nella roccia, archi, pareti bianche e acqua che cambia tonalità a ogni ingresso. Il viaggio su strada può finire qui e continuare sul mare, come se Leuca rifiutasse di essere davvero un punto d’arrivo.

Ultimo Sud, confine che non è confine

Verso sera, quando il caldo si ritira e il faro comincia a sembrare ancora più alto, arriva il momento di fermarsi. La strada percorsa resta alle spalle: Maglie, Tricase, i paesi, le campagne, il vento. Davanti, solo mare.

È questo il senso vero del viaggio verso Santa Maria di Leuca: “terra di Sud, terra di Sud, terra di confine. Terra di dove finisce la terra” (Il ballo di San Vito, Vinicio Capossela). Non arrivare nel luogo in cui tutto finisce, ma scoprire che il confine non è mai una chiusura. La terra si interrompe, ma cominciano l’Adriatico, lo Ionio, le rotte, le grotte, l’Oriente. Se Kerouac fosse arrivato fin qui, forse non avrebbe scritto della fine della strada. Avrebbe scritto del momento esatto in cui la strada si trasforma in mare.

Prima di partire, verifica sempre condizioni del traffico e possibili lavori lungo la SS 275 attraverso i canali ufficiali ANAS. Per accessi, visite al faro, celebrazioni e iniziative locali, consulta i canali istituzionali del Comune di Castrignano del Capo, della Marina Militare e del Santuario.