Ci sono luoghi in Puglia che, in pieno agosto, sembrano parlare meglio nell’ombra. Le chiese romaniche trattengono il fresco, i porti odorano di sale, le pietre chiare sembrano ancora scottare di Medioevo. È in questa Puglia sospesa tra mare e memoria che prende forma il racconto dei cavalieri templari in Puglia.

Non una caccia al mistero facile, ma un viaggio tra tracce storiche, tradizioni locali e suggestioni. Prima di diventare leggenda, i Templari furono un ordine religioso-militare nato per proteggere i pellegrini diretti in Terra Santa e la Puglia, con i suoi porti e le sue strade, era una soglia naturale. L’ultimo lembo d’Occidente prima dell’Oriente.

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Barletta, la porta medievale verso l’Oriente

Barletta è una delle tappe più forti di questo itinerario. Qui la presenza templare è legata al grande sistema medievale dei pellegrinaggi e delle rotte verso Gerusalemme. Passeggiando nel centro storico, la Basilica del Santo Sepolcro richiama subito quell’immaginario di partenze, crociate, devozione e mare.

Entrando, il primo dettaglio da cogliere è la sua sobrietà: la pietra, le navate, l’atmosfera raccolta, quel fresco interno che sembra fatto apposta per proteggere chi arrivava stanco dal cammino. Poi c’è il nome, potentissimo: Santo Sepolcro, cioè Gerusalemme evocata nel cuore di Barletta.

Nella Città della Disfida si intrecciano ordini cavallereschi, pellegrini e memorie diverse, quindi è importante distinguere sempre Templari, Cavalieri del Santo Sepolcro e altre presenze medievali. Ma proprio questo rende la città affascinante: non un simbolo isolato, ma un nodo vivo della Puglia che guardava alla Terra Santa.

Cavalieri templari in Puglia: Trani, Ognissanti e il fascino del dubbio

A Trani la Chiesa di Ognissanti è forse il luogo più magnetico. La tradizione la conosce spesso come “chiesa dei Templari” e basta entrare nel suo spazio romanico, vicino al mare, per capire perché l’immaginazione si accenda. Il portico d’ingresso, con le sue colonne e i capitelli, ha già qualcosa di sospeso: non introduce solo a una chiesa, ma a un piccolo enigma di pietra.

Dentro, l’impianto semplice e compatto delle tre navate restituisce tutta la forza del romanico pugliese: nessun eccesso, nessuna decorazione superflua, solo proporzioni, ombra e silenzio. Sul retro, le absidi semicircolari rivolte verso il mare sono uno dei dettagli più suggestivi da cercare con gli occhi, perché legano architettura e orizzonte, culto e viaggio.

Qui il legame diretto con l’Ordine non è documentato in modo definitivo, ma è proprio questo confine tra pietra reale, tradizione e desiderio di mistero a rendere Ognissanti così potente. Trani non ha bisogno di inventare: il suo romanico sul mare basta già a creare domande.

Cavalieri templari in Puglia: Molfetta e la traccia nascosta sotto la città

Molfetta aggiunge una voce più discreta al viaggio. La cosiddetta Sala dei Templari, legata alla memoria dell’ex chiesa di San Nicola, racconta una presenza meno scenografica ma preziosa. Qui i luoghi dei templari non si presentano come grandi monumenti da cartolina, ma come tracce stratificate: ambienti riutilizzati, nomi rimasti, pietre che hanno cambiato funzione nei secoli. Il fascino sta proprio nello spazio fisico: le corsie interne, le arcate a tutto sesto, le volte a botte che danno alla sala un carattere raccolto, quasi sotterraneo anche quando non vuole fare mistero.

È un luogo da guardare lentamente, cercando non l’effetto scenico ma la struttura: come gli archi scandiscono l’ambiente, come la pietra trattiene la memoria, come un edificio può sopravvivere cambiando destinazione e restando comunque leggibile. Una tappa perfetta per capire che la storia templare, spesso, non si mostra tutta insieme, ma va cercata nei dettagli.

Brindisi, il porto delle partenze

Brindisi è il luogo in cui il racconto prende il mare. Nel Medioevo era una città-porta, un approdo naturale per pellegrini, crociati e ordini religioso-cavallereschi diretti verso l’Oriente. Il cosiddetto Portico dei Cavalieri Templari, in Piazza Duomo, conserva un nome fortemente evocativo e un fascino immediato. Le sue arcate, la pietra chiara e l’ombra breve sotto le volte fanno percepire subito la dimensione di soglia: non un luogo chiuso, ma un passaggio.

Anche qui bisogna leggere con attenzione le stratificazioni storiche, perché Brindisi è fatta di epoche sovrapposte. Ma il valore del portico sta proprio nella sua posizione: dentro il cuore storico, vicino al Museo Ribezzo, in una piazza che concentra memoria civile, religiosa e archeologica. Più che cercare una prova assoluta, Brindisi va vissuta come scenario: pietra chiara, porto, attese, navi, partenze. La Puglia che smette di essere terra e diventa viaggio.

Otranto, la soglia d’Oriente che allarga il racconto

Parlando di Templari, Gerusalemme e Puglia medievale, Otranto non può restare fuori. Non va inserita come “luogo templare” in senso stretto, ma come grande contesto simbolico e storico: una soglia d’Oriente, un porto affacciato sul Mediterraneo, una città in cui Occidente e Levante si sono guardati per secoli.

Qui il dettaglio da cercare non è una croce templare, ma l’idea stessa di frontiera. La Cattedrale di Otranto, con il suo mosaico pavimentale, racconta un Medioevo pieno di simboli, animali, miti e visioni del mondo. La piccola chiesa di San Pietro conserva invece la memoria bizantina della città, mentre il rapporto con il porto e il mare aperto restituisce il senso più profondo del viaggio verso la Terra Santa. Otranto serve a capire perché la Puglia fosse così importante: non era ai margini della storia, era davanti alla strada.

Cavalieri templari in Puglia: Spinazzola, l’entroterra dei pellegrini

Con Spinazzola il racconto cambia direzione. Dopo i porti e le città sull’Adriatico, si entra nell’interno. L’Ospedale dei Templari porta il tema lontano dal mare e lo lega a un’altra dimensione: l’assistenza, la sosta, la cura dei pellegrini. Una tappa meno nota e proprio per questo preziosa.

Qui il luogo fisico va osservato nella sua semplicità: il portale in pietra su via Vignola, l’arco a tutto sesto, la posizione vicino all’antico circuito murario. Sono dettagli sobri, ma raccontano molto. Ricordano che il mondo templare non era fatto solo di crociate e partenze, ma anche di strade interne, ripari, ospitalità. A Spinazzola il mistero è più asciutto: non scenografico, ma profondo. Sta nel silenzio della pietra e nell’idea di uomini in cammino che avevano bisogno di fermarsi prima di ripartire.

Luoghi esoterici pugliesi: il mistero va letto nella pietra

Parlare di luoghi esoterici pugliesi non significa vedere codici segreti ovunque, ma riconoscere che alcuni luoghi della Puglia (chiese romaniche, porti, sale voltate, croci consumate) hanno una forza simbolica naturale, nata da secoli di pellegrinaggi, fede e viaggi verso Gerusalemme.

I Templari hanno attirato leggende e letture esoteriche più di altri ordini cavallereschi. In Puglia questo immaginario trova terreno fertile, ma va raccontato con prudenza: alcuni luoghi sono documentati, altri appartengono alla tradizione, altri ancora vivono soprattutto di suggestione.

Il fascino dei cavalieri templari in Puglia sta proprio qui: non nel mistero forzato, ma nelle domande che restano. Nell’ombra di una navata, sotto un portico medievale, davanti a una pietra che guarda ancora verso Oriente.

Cavalieri templari in Puglia: una Puglia segreta da attraversare piano

Ad agosto questo itinerario assume una forza particolare: fuori la luce abbaglia, dentro le pietre restano fresche. La Puglia mostra un volto più segreto, da attraversare senza fretta, senza credere a tutto, ma senza spegnere il fascino. Per organizzare le visite, verifica sempre giorni, orari di apertura e accessibilità sui canali ufficiali dei Comuni, dei musei e degli enti che gestiscono i singoli luoghi.