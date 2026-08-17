Sant’Oronzo non è solo una data sul calendario, ma uno di quei nomi che in Salento è in grado di accendere le città prima ancora delle luminarie. Lo senti nei preparativi, nelle strade che cambiano passo, nei balconi che guardano giù, nelle piazze che cominciano a riempirsi quando il sole finalmente perde forza. Ad agosto per Sant’Oronzo Lecce si veste di luce e torna paese. Ostuni si fa teatro bianco con cavalli bardati, cavalieri e folla ai lati della strada. Due città diverse, due atmosfere diverse, una stessa radice: la festa patronale come rito collettivo, come modo pugliese di riconoscersi. Tra le feste patronali pugliesi più sentite dell’estate Sant’Oronzo ha una forza speciale perché non si guarda soltanto: ci si entra.

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Sant’Oronzo tra storia, leggenda e protezione

Secondo la tradizione, Oronzo si chiamava in origine Publio ed era nato in una famiglia pagana. Il suo destino cambiò dopo l’incontro con Giusto, discepolo cristiano naufragato sulle coste salentine nei pressi dell’attuale San Cataldo. Da quell’incontro nacque la conversione: Publio divenne Oronzo e, insieme a Fortunato, cominciò a essere legato alle origini cristiane del territorio leccese.

La tradizione racconta anche il viaggio a Corinto e l’incontro con San Paolo, che avrebbe consacrato Oronzo primo vescovo di Lecce. Tornato nel Salento, il santo avrebbe predicato in diversi luoghi della Puglia, rifugiandosi anche in grotte e zone appartate per sfuggire alle persecuzioni. A Ostuni, questa memoria si lega alla grotta sul monte Morrone, dove la devozione popolare colloca il suo passaggio e da cui nasce una parte profonda del culto cittadino.

Il martirio avvenne il 26 agosto dell’anno 68 d.C. nei pressi di Lecce, ma è soprattutto nel Seicento che Sant’Oronzo entra con forza nell’immaginario popolare. Durante la peste del 1656 Lecce attribuì al santo la propria salvezza dal contagio e, da allora, Oronzo divenne presenza protettiva, invocata contro epidemie, fulmini e terremoti. Da questo intreccio di fede, paura, gratitudine e memoria nascono le feste patronali a lui dedicate tra Lecce e Ostuni. Due forme diverse, una stessa radice: una comunità che ricorda, ringrazia e si riconosce.

La Festa di Sant’Oronzo a Lecce tra barocco, luci e folla

La Festa di Sant’Oronzo a Lecce vive tradizionalmente attorno ai giorni del 24, 25 e 26 agosto, dedicati ai Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. Negli ultimi anni, però, il calendario può estendersi con appuntamenti anche nei giorni precedenti e successivi: per questo il primo consiglio resta sempre lo stesso, controllare il programma ufficiale aggiornato del Comune prima di organizzarsi.

A Lecce la festa comincia prima che inizi davvero, quando Piazza Sant’Oronzo diventa il punto in cui tutto converge. La statua, l’anfiteatro, le facciate, le luci, le famiglie, i ragazzi, i turisti, i leccesi che rientrano per esserci: tutto si muove come una corrente lenta. Il momento più bello, spesso, è quello in cui la sera sta per prendere il posto del giorno. La pietra leccese diventa più calda, il barocco sembra meno monumento e più scena viva, la città si accende senza perdere la sua eleganza. Qui Sant’Oronzo si sente nella folla, nelle bande, nella fiera, nelle bancarelle, nei profumi di festa e in quella frase detta quasi senza pensarci: “facciamo un giro”. Il culmine delle celebrazioni in onore del primo vescovo e martire Salentino si tiene presso il Santuario di Sant’Oronzo fuori le Mura.

Ostuni: la Cavalcata di Sant’Oronzo e il bianco che si muove

Se Lecce accende il barocco, Ostuni accende il bianco con una delle immagini più potenti dell’agosto pugliese: la Cavalcata di Sant’Oronzo. Qui la festa diventa un movimento in grado di spostare la città bianca come un corpo unico nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto. Cavalli, cavalieri, uniformi, bardature, folla che aspetta, strade che diventano corridoi di memoria. La città bianca, già scenografica di suo, durante la Cavalcata del 26 agosto sembra trasformarsi in un grande quadro vivo di un racconto antico che torna in strada, ogni anno, con la forza delle cose che una comunità continua a riconoscere come proprie. Il colpo d’occhio è quello che ti resta addosso: il rosso delle divise, i cavalli decorati, la pietra chiara, il rumore degli zoccoli, la gente affacciata, i bambini che cercano di vedere meglio.

Due feste, una stessa appartenenza

Raccontare Sant’Oronzo tra Lecce e Ostuni significa raccontare due modi diversi di vivere la stessa radice. Lecce è più urbana, barocca, larga, piena di appuntamenti civili e religiosi. Ostuni è più scenografica, rituale, fisica: la Cavalcata porta la devozione dentro il corpo della città, la fa passare davanti agli occhi, la trasforma in suono e movimento. Questa varietà è ciò che rende la Festa di Sant’Oronzo uno dei racconti più belli tra le feste patronali pugliesi. Perché la Puglia non celebra mai in modo astratto: lo fa con le pietre, con le piazze, con le strade, con il cibo, con le bande, con le processioni, con le persone che tornano a casa per non perdersi la festa. A fine agosto, quando l’estate sembra già piena di tutto, Sant’Oronzo aggiunge un’altra luce. Una luce diversa dal mare, dal tramonto, dalle spiagge: è la luce della comunità.

Come viverle bene, senza perdere il senso della festa

Chi vuole vivere Sant’Oronzo a Lecce deve pensare la serata come un attraversamento: prima la piazza, poi la fiera, poi i vicoli, poi di nuovo il cuore della festa se c’è un momento da seguire. Chi vuole vivere Sant’Oronzo a Ostuni, invece, deve arrivare con il tempo giusto per trovare posto, guardare la città prepararsi e lasciare che la Cavalcata arrivi senza fretta.

In entrambi i casi vale una regola semplice: non improvvisare sulle informazioni pratiche. Date, percorsi, orari, viabilità, navette, aree di sosta e appuntamenti possono cambiare di anno in anno. Il riferimento deve essere sempre il programma ufficiale pubblicato dai Comuni e le comunicazioni istituzionali aggiornate.

Una volta lì, bisogna fare il contrario: smettere di controllare tutto. Lasciare che la festa prenda spazio; seguire la folla quando serve, allontanarsi quando diventa troppa; guardare le luci, ascoltare le bande, aspettare il passaggio dei cavalli e riconoscere quella sensazione tutta pugliese di essere dentro qualcosa che esisteva prima di noi e continuerà dopo.