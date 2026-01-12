menu sito
notizie provincia bari
News Bari

Home » Notizie Puglia » News Bari » Salute mentale e IA: l’università di Bari e il futuro per la diagnosi nei giovani

Salute mentale e IA: l’università di Bari e il futuro per la diagnosi nei giovani

Salute mentale e IA: l’università di Bari e il futuro per la diagnosi nei giovani

BARI – La ricerca scientifica pugliese si conferma protagonista mondiale nel campo delle neuroscienze. L’università di Bari è infatti in prima linea in un progetto che unisce salute mentale e IA per rivoluzionare la vita di molti adolescenti, aiutando i medici a capire precocemente cosa succede nella mente dei ragazzi quando soffrono di disturbi psicologici complessi. Lo studio, a cui ha partecipato Alessandro Grecucci, docente di Neuroscienze presso l’Ateneo barese, ha un obiettivo concreto: identificare dei segnali biologici precisi per diagnosticare in tempo problemi come il disturbo borderline di personalità e il disturbo bipolare.

Perché questa scoperta è una speranza per le famiglie?

Spesso capire la sofferenza di un adolescente non è facile: quelli che sembrano sbalzi d’umore tipici dell’età possono nascondere difficoltà più profonde. Grazie a questa sinergia tra medicina e tecnologia, i medici non dovranno basarsi solo sull’osservazione dei comportamenti, ma avranno uno strumento oggettivo per intervenire subito, garantendo ai giovani percorsi di cura personalizzati.

Salute mentale e IA: la scienza spiegata in parole semplici

Per arrivare a questi risultati, pubblicati su prestigiose riviste come il Journal of Affective Disorders, l’università di Bari ha utilizzato tecnologie d’avanguardia. Ecco cosa significano i termini tecnici usati dai ricercatori:

  • i Biomarcatori (le “spie” nel cervello): immaginiamoli come delle “impronte digitali” fisiche. Lo studio ha dimostrato che nel cervello di chi soffre di questi disturbi ci sono dei piccoli cambiamenti visibili solo con strumenti avanzati. Trovare queste spie aiuta a fare una diagnosi sicura.
  • il Machine Learning: per analizzare queste mappe, i ricercatori hanno usato dei “super computer” capaci di imparare dai dati. Questi sistemi analizzano migliaia di immagini cerebrali e trovano collegamenti invisibili all’occhio umano.

Salute mentale e IA: una visione d’insieme sul cervello con il Data Fusion

In un secondo approfondimento apparso su Psychiatry Research: Neuroimaging, i ricercatori hanno utilizzato un approccio chiamato “data fusion”. In pratica, hanno unito diversi tipi di informazioni (come è fatto il cervello e come “parlano” tra loro le diverse aree) per osservare come cambiano negli adolescenti a seconda del loro stato clinico (fasi di tristezza, euforia o remissione). Questa innovazione dimostra che il binomio salute mentale e IA non è solo un concetto teorico, ma una realtà che mette l’eccellenza dell’università di Bari al servizio della salute delle nuove generazioni.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



News Bari › Altre notizie interessanti

Maculopatia Senile: consulti gratuiti all’Ospedale Miulli

Maculopatia Senile: consulti gratuiti all’Ospedale Miulli | Puglia.com
17 Dic 2025

Festa di San Martino: questo weekend vino, arte e cultura a Putignano

Festa di San Martino: questo weekend vino, arte e cultura a Putignano | Puglia.com
26 Nov 2025

ASL BT è Regione Angels europea per la cura dell’ictus ischemico

ASL BT è Regione Angels europea per la cura dell’ictus ischemico | Puglia.com
25 Nov 2025

Lotta Tumore al Pancreas: l’Ospedale Miulli in prima linea

Lotta Tumore al Pancreas: l'Ospedale Miulli in prima linea | Puglia.com
20 Nov 2025

BrickArt Ocean: questo venerdì la grande mostra alla Fiera del Levante

BrickArt Ocean: questo venerdì la grande mostra alla Fiera del Levante | Puglia.com
19 Nov 2025

Oggi il Festival della Scaramanzia de l’Accademia delle Corna di Putignano

Oggi il Festival della Scaramanzia de l’Accademia delle Corna di Putignano | Puglia.com
17 Nov 2025




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento