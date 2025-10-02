Salento Sposi: le ultime tendenze per i matrimoni in Salento

LECCE – I sogni dei futuri sposi prendono forma a Lecce. Dal 3 al 5 ottobre 2025, il Grand Hotel Tiziano ospiterà Salento Sposi, l’unico evento dedicato al settore wedding in provincia, che si conferma una vetrina di caratura ormai nazionale. Non una classica fiera, ma un vero e proprio “salotto esclusivo” in cui le coppie potranno incontrare i migliori professionisti, vivere esperienze uniche e scoprire le tendenze per i matrimoni Salento 2025. La manifestazione, organizzata da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli di Platinum Eventi, è da anni un punto di riferimento per il settore, come sottolineano gli organizzatori: “Si tratta di una manifestazione consolidata che fornisce sinergia e supporto alle coppie che stanno pianificando il loro matrimonio, generando un impatto positivo sull’economia locale”.

Salento Sposi: il ruolo istituzionale e la promozione dei riti civili

Salento Sposi Lecce gode di un forte sostegno istituzionale, a conferma del suo ruolo di volano economico per il territorio. L’Assessore allo Sviluppo Economico, Maria Gabriella Margiotta, ha ribadito l’obiettivo di “creare rete tra imprese ed essere volano di sviluppo economico sinergico”. La novità di quest’anno vede la Città di Lecce presente con un proprio stand, dedicato alla promozione delle location cittadine per i riti civili. Un focus necessario, dato che il rito civile è scelto da oltre il 50% delle coppie. Grazie alla collaborazione dei Comuni di Lecce, Brindisi e Taranto, suggestive masserie e spiagge del Salento sono pronte a diventare protagoniste di cerimonie indimenticabili.

Salento Sposi: novità e l’esperienza wedding 2025

L’edizione 2025 si annuncia ricca di appuntamenti pensati per elevare l’esperienza dei futuri sposi. Tra le grandi novità spiccano:

il Salotto delle Spose : uno spazio intimo e raffinato che offrirà alle spose moderne preziosi consigli di stile, moda e benessere.

: uno spazio intimo e raffinato che offrirà alle spose moderne preziosi consigli di stile, moda e benessere. la Degustazione AIS : un esclusivo viaggio enogastronomico guidato dai sommelier dell’Associazione Italiana, perfetto per definire il menù ideale.

: un esclusivo viaggio enogastronomico guidato dai sommelier dell’Associazione Italiana, perfetto per definire il menù ideale. Workshop e Masterclass: un fitto programma che include dimostrazioni di sugar art e modellaggio, essenziali per la pianificazione di un matrimonio curato nei minimi dettagli.

La Cake Competition Internazionale e i momenti più attesi

Parte centrale di Salento Sposi è la quarta edizione della Wedding Cake Competition – Love Cake Expo, una competizione internazionale di Cake Design organizzata con la FIEEA di Katia Malizia. Maestri pasticceri italiani e internazionali si sfideranno in spettacolari creazioni in quattro categorie: Wedding Cake, Biscotti Decorati, Topper Artistici e Bouquet di Fiori. Tra i momenti più attesi, la spettacolare realizzazione di un abito da sposa interamente edibile in wafer paper e l’emozionante performance di Edible Body Painting (sabato 4 ottobre). La cerimonia di premiazione si terrà domenica 5 ottobre alle ore 11:00, celebrando l’eccellenza e la creatività.