L’attore andriese Riccardo Scamarcio, uno dei volti più amati del panorama italiano, è pronto per vestire i panni di un ribelle del secondo dopoguerra italiano in una storia ambientata negli anni ’50.

Ciccio Paradiso, questo il nome del film, inizierà le sue riprese a ottobre e vedrà Riccardo Scamarcio recitare al fianco di Gaia Bermani Amaral. Gravina di Puglia per circa sei mesi si trasformerà in un set a cielo aperto sotto l’attenta regia di Rocco Ricciardulli.

Iniziati i cast per le comparse

In attesa che la troupe si trasferisca in Puglia, sono già iniziati i cast per le comparse.

Per il film, prodotto dalla Lebowski srl, si stanno cercando alcune comparse esclusivamente pugliesi:

adulti di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, magri, con facce antiche e scavate dal sole

bambini dai 3 ai 13 anni di corporatura magra

bambini dagli 8 ai 10 anni con un fisico atletico in grado di fare salti e capriole

bambini con occhi verdi e capelli scuri

musicisti in grado di suonare zampogna o organetto

Considerando che la pellicola sarà ambientata negli anni ’50, la produzione ha anche avvisato che saranno selezionate le comparse che non abbiano tagli troppo moderni, tatuaggi, piercing e sopracciglia modificate.

Come partecipare ai casting

Per partecipare ai casting è necessario presentarsi presso la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, in via Museo 20, a Gravina di Puglia, il prossimo martedì 23 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.