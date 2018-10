Puglia sullo sfondo del nuovo video di Achille Lauro con Cecilia Rodriguez

È stato girato in Puglia il nuovo video di Achille Lauro con la partecipazione di Cecilia Rodriguez, uscito in questi giorni e pubblicato su YouTube proprio oggi. Il pezzo è il quarto singolo estratto da Pour l’amour, l’ultimo album del rapper romano uscito lo scorso 22 giugno.

Cecilia Rodriguez

Nella clip con Lauro De Marinis, la bellissima sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, showgirl argentina, celebre per la sua parentela e al centro di diversi gossip nel corso degli ultimi tempi.

Nel brano di Achille Lauro il featuring di Vins, uno dei diversi artisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’album. Mamacita parla d’amore e di infinite contraddizioni e sfaccettature, con la prima parte della canzone dedicata al concetto di amore platonico, un sentimento tra coppie famose, di fantasia o reali e di icone della storia. Una visione contemporanea degli amori declinati appartiene alla prima parte del pezzo mentre la seconda è dedicata alla disillusione, quella di un amore tentatore, spietato, quasi malvagio. Un viaggio tra passione e dolore, insoddisfazione e timore, l’amore inteso anche come errore.

Il video in Puglia

Girato in Puglia, probabilmente tra le Gravine e la cava di Bauxite di Spinazzola, il video vede come protagonista lo stesso Achille Lauro in doppia veste, l’uomo che tenta di domare i contrasti della vita di coppia ma anche l’uomo che tenta di resistere ad una sensuale Mamacita interpretata proprio da Cecilia Rodriguez, guest star della clip. Il video girato in Puglia si ispira al noir Natural Born Killers di Oliver Stone, con registi e montatori Achille Lauro con Mattia di Tella.

Lauro De Marinis

Achille Lauro, ovvero Lauro De Marinis, è un rapper romano con all’attivo quattro album tra cui il più recento Pour l’amour, da cui sono stati estratti quattro singoli e che sta riscuotendo un enorme successo. Il disco vede diversi featuring a partire dal duetto con Cosmo, sulle note di Angelo blu, tra gli altri collaboratori ci sono Gemitaiz, presente in due canzoni, Quentin40, Vins, Puritano, Frenetik&Orang3, Gow.