Secondo i dati del Codacons sono circa 34 milioni gli italiani che hanno deciso di partire per le meritate vacanze estive. L’estate 2019 è all’insegna del mare e del relax perché a prevalere è la voglia di godere delle bellezze che caratterizzano le località costiere italiane, la Puglia in primis.

Sono dunque comprensibili gli interrogativi che continuano ad affollare la mente dei viaggiatori in merito alle condizioni meteo attese per il mese di agosto. Una premessa è doverosa: le previsioni meteo qui fornite non possono essere certe sin da ora, ma si può parlare di previsioni probabili delineate in base alle condizioni meteorologiche che tendenzialmente hanno contraddistinto il mese di agosto.

Sole e caldo nella nuova settimana

La nuova ondata di caldo africano interesserà in particolar modo le aree occidentali dell’Italia, mentre per i versanti adriatici si prospetta un po’ più di respiro.

Lo dimostrano le temperature che nel corso di queste ore stanno caratterizzando il clima nelle regioni del Sud, tra cui la Puglia: le massime fino a 32-34° C saranno tipiche delle pianure interne, mentre lungo i litorali le brezze faranno scendere la temperatura fino ai 28-30° C. Nel cielo brillerà, quindi, il sole, ma il caldo non risulterà eccessivo.

È presto, però, per cantar vittoria, perché l’anticiclone africano è nuovamente atteso per i prossimi giorni con temperature in forte aumento, fino a raggiungere picchi di oltre 36-38° C nelle zone interne, in particolar modo nel Tavoliere. Sul versante adriatico il caldo sarà percepito anche durante le ore serali e nella prima nottata, soprattutto a partire da mercoledì.

Previsioni probabili per agosto

Stando alle statistiche dei bollettini meteo degli ultimi anni, in Puglia per il mese di agosto si è registrata una generale tendenza positiva di caldo, con una temperatura media di 29° C, massime sui 32° C e una media di precipitazioni con circa 40 mm di pioggia in circa sei giorni.

Il nuovo mese di agosto dovrebbe presentare caratteristiche meteo simili a quelle del mese di luglio, con intense ondate di calore ma di breve durata. Il clima, però, non sarà completamente secco perché potrebbero verificarsi anche dei fenomeni temporaleschi. D’altronde anche nel corso degli scorsi anni agosto ha rivelato sorprese da questo punto di vista, facendo storcere il naso ai numerosi turisti pronti, invece, a vivere la magia della Puglia nelle più assolate condizioni meteorologiche.

La Puglia ti aspetta

Agosto si rivelerà, dunque, mese ideale per trascorrere le vacanze in Puglia, con un clima maggiormente asciutto e secco nelle zone interne e uno più fresco e ventilato lungo le coste.

Per combattere il caldo non resterà che tuffarsi in mare e rilassarsi magari all’ombra di una delle bellissime pinete che adornano le spiagge delle località balneari più suggestive della regione.