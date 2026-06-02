Renato Guttuso a Vieste incanta il Gargano da Torre San Felice

VIESTE – Un connubio perfetto tra la grande pittura del Novecento e l’architettura storica pugliese. Il Comune di Vieste si prepara ad accogliere “Renato Guttuso a Vieste”, una straordinaria esposizione dedicata a uno dei massimi esponenti del realismo italiano. Promossa dall’Amministrazione comunale con il patrocinio della Regione Puglia, e organizzata dalla Galleria Lombardi in collaborazione con Giuseppe Benvenuto, la mostra sarà ospitata nella spettacolare ed evocativa cornice di Torre San Felice, lungo la strada provinciale 53, da domenica 7 giugno al 20 settembre 2026. Il percorso espositivo vanta oltre venti opere uniche realizzate dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, selezionate meticolosamente per mostrare l’evoluzione stilistica e l’impegno civile di un artista simbolo del secolo scorso.

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Tra fichi d’india e botteghe artigiane: la poetica di Guttuso

Nato a Bagheria nel 1911 e scomparso a Roma nel 1987, Renato Guttuso ha saputo fondere in modo inscindibile la sua vena creativa con una forte passione politica e sociale. Le tele presenti alla mostra “Renato Guttuso a Vieste” mettono in luce i temi cardine del suo universo visivo.

La venerazione per il Mediterraneo : opere celebri come “Fichi d’india”, “Tre persone che guardano l’Etna” e l’intenso studio per la celeberrima Vucciria intitolato “Peperoni” richiamano i colori, le trame di luce e la bellezza aspra della sua amata Sicilia.

: opere celebri come “Fichi d’india”, “Tre persone che guardano l’Etna” e l’intenso studio per la celeberrima Vucciria intitolato “Peperoni” richiamano i colori, le trame di luce e la bellezza aspra della sua amata Sicilia. La nobilitazione del lavoro : in quadri come “Il falegname”, Guttuso mette al centro i mestieri popolari e la comunità, celebrando la dignità, la fatica e i valori di chi lotta quotidianamente per una vita rispettabile.

: in quadri come “Il falegname”, Guttuso mette al centro i mestieri popolari e la comunità, celebrando la dignità, la fatica e i valori di chi lotta quotidianamente per una vita rispettabile. La sensualità terrena: anche le figure femminili in mostra si spogliano di ogni tratto etereo e utopistico per farsi specchio di un fascino mediterraneo verace, crudo e fortemente teatrale.

“Renato Guttuso a Vieste”: due terre unite dalla stessa luce

Come sottolineato dal Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, e dal Consigliere con delega alla Cultura, Alessandro Del Zompo, esiste un filo invisibile ma robustissimo che lega la Sicilia di Guttuso al Gargano. Entrambe sono terre di confine, plasmate da una durezza calcarea, da radici profonde e da comunità che conoscono il valore del sacrificio. Ospitare questi capolavori all’interno della Torre San Felice, un antico avamposto di guardia che sfida i venti e le onde, significa riconoscersi in quella stessa identità mediterranea fatta di luce e di orgoglio contadino.

La mostra, impreziosita da un catalogo curato dalla Galleria Lombardi grazie alla preziosa collaborazione dell’Archivio Renato Guttuso, rappresenta l’occasione perfetta per arricchire una vacanza a Vieste con un’esperienza culturale di altissimo livello.

“Renato Guttuso a Vieste”: info utili, orari e biglietti

C’è tutta l’estate per lasciarsi conquistare dalle tele del Maestro. I cancelli della spettacolare Torre San Felice si apriranno dal martedì alla domenica fino al 20 settembre dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Il lunedì è prevista la giornata di chiusura settimanale.

Il costo del biglietto intero è di 5 €, mentre è prevista una tariffa ridotta a 3 € per i residenti, gli over 65, gli under 18, gli studenti universitari e i gruppi composti da almeno 10 persone. L’ingresso è invece completamente gratuito per i bambini sotto i 12 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche e giornalisti. I biglietti si possono acquistare direttamente sul posto oppure in prevendita online attraverso il circuito ufficiale Ciaotickets.

Scarica qui la locandina ufficiale della mostra.

In copertina: dettaglio di Fichi d’India (1985) di Renato Guttuso.