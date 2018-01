Puglia, cultura e diritto raccontati dal professor Ugo Villani

La Puglia, terra di eccellenze e straordinarie peculiarità vanta personaggi illustri tra i suoi cittadini originari. Personalità di spicco come il professor Ugo Villani che nel quotidiano si battono per diffondere il proprio prezioso sapere e per tutelare i diritti umani. Proprio a questo scopo abbiamo deciso di intervistarlo sull’argomento “Puglia, cultura, diritto e luoghi della conoscenza”.

Il professore emerito Ugo Villani, ordinario di Diritto Internazionale nel dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, docente di Diritto dell’Unione Europea nel Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione, è anche presidente della Commissione Progetti Interculturali e Presidente del Collegio dei Garanti della stessa Università degli Studi di Bari, oltre che presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea. Una figura illustre in ambito culturale regionale, che ci ha guidati in un viaggio immaginario alla scoperta del diritto per i cittadini e dei luoghi della conoscenza.

Troppo presi dai diritti, come ha sostenuto il professor Ugo Villani, spesso come cittadini del mondo e contestualmente della nostra terra tendiamo a trascurare i nostri doveri, altrettanto fondamentali nel garantire alta qualità della vita e benessere sociale. Mille le peculiarità gastronomiche, culturali e tradizionali, da tutelare e promuovere in una terra straordinaria nel suo fascino naturale. Una terra con luoghi e zone molto diversi tra loro, ciascuno incredibile nelle sue caratteristiche linguistiche, enogastronomiche e al tempo stesso culturali: più che di Puglia dovremmo parlare di “Puglie”, zone diversificate anche dal punto di vista geomorfologico ma tra loro accomunate dal proverbiale calore del sud esteso ad ogni livello ed ambito sociale.

Un percorso nel quale lo spaccato culturale e l’approccio dei cittadini allo studio contribuiscono ad una caratterizzazione sociale di valore: la Puglia è un crocevia di popoli e di tendenze, dall’antichità sino ai giorni nostri, straordinarie peculiarità che abbiamo il diritto di preservare e tutelare.