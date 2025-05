Porte della Badessa 2025: arte, storia e sapori a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE – Le “Porte della Badessa” spalancano il borgo di Castellana alla creatività. Sabato 31 maggio e domenica 1° giugno 2025 il centro storico di Castellana Grotte si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto grazie alla quinta edizione di Porte della Badessa, manifestazione culturale ideata dalla Pro Loco “Don Nicola Pellegrino” e dal Comune di Castellana Grotte. Un progetto che unisce arte, memoria e decoro urbano, trasformando le vecchie porte in legno o ferro in vere e proprie opere d’autore.

Una galleria diffusa dedicata alla storia delle Badesse

Il tema, ispirato alle Badesse mitrate del monastero di San Benedetto di Conversano – autorità spirituali e temporali su Castellana fino al 1810 – è diventato simbolo identitario per la città. Con oltre 60 opere esposte tra portoni, murales e “frammenti” pittorici, l’evento valorizza il patrimonio artistico e storico del borgo, partendo dalla suggestiva vico Stracciato, una delle strade più strette d’Italia.

Porte della Badessa 2025: il programma di sabato 31 maggio

La giornata di sabato si apre alle 17:30 con un laboratorio di disegno per bambini in Largo San Leone Magno. Alle 19:00, l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro daranno il via al percorso espositivo nella “Stradina della Badessa”, accompagnati da quattro incursioni teatrali della rievocazione storica Abbatissae. A seguire, la presentazione del restauro conservativo di un’incisione storica del 1810 e, alle 20:15, uno speciale show cooking con “Le ricette delle Monache” a cura dell’Istituto Alberghiero “Consoli”.

Domenica 1° giugno: visita, giochi storici e spettacoli

La domenica mattina inizia con la visita guidata al Monastero di San Benedetto a Conversano. Nel pomeriggio, una caccia al tesoro a tema Badessa animerà i vicoli del borgo, seguita dalla presentazione del libro Il baciamani delle Badesse. In chiusura, lo spettacolo “In volo tra suoni lontani” con sbandieratori e timpanisti della “Militia Sancti Nicolai” e le danze a cura dell’ASD Passìto Bailante.

Porte della Badessa: tra arte, sapori e memoria

Non mancheranno degustazioni di prodotti delle Monache di Bastia Umbra, il vino Badessa delle Cantine Viglione, banchetti, musica dal vivo e mostre a cura di Cuber Art. Un fine settimana per riscoprire Castellana Grotte sotto una nuova luce: tra arte urbana, tradizione monastica, spettacolo e comunità.

Scarica qui la locandina dell’evento.