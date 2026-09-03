Pierfrancesco Favino: Laurea honoris causa all’università di Foggia

FOGGIA – Un riconoscimento che celebra il talento, il valore della parola e l’indissolubile legame con la Capitanata. L’Università di Foggia conferirà la Laurea honoris causa in Filologia, Letterature e Storia a Pierfrancesco Favino, icona indiscussa del cinema, del teatro e della televisione italiana.

L’annuncio ufficiale arriva a seguito del via libera definitivo da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), che ha approvato la proposta avanzata dall’Ateneo foggiano, completando così l’iter amministrativo e istituzionale.

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L’Ateneo come presidio culturale e di memoria

Con questo importante conferimento, l’Università di Foggia riafferma il proprio ruolo di presidio culturale aperto al dialogo tra linguaggi artistici e saperi accademici. Come specificato nella motivazione diffusa dall’Ateneo, il riconoscimento rende omaggio a una personalità capace di distinguersi non solo per una straordinaria versatilità interpretativa, ma anche per essersi fatta autorevole mediatore della memoria storica e culturale attraverso la potenza performativa del grande schermo e del teatro. Grandi parole di soddisfazione sono state espresse dal Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio:

“La notizia dell’approvazione ministeriale ci riempie di orgoglio. Conferire la Laurea honoris causa a Pierfrancesco Favino significa riconoscere non soltanto il talento di uno dei più autorevoli interpreti del nostro tempo, ma anche il rigore con cui la sua arte esplora la parola, la storia e la complessità dell’esperienza umana. Il riconoscimento acquista per noi un significato ancora più intenso alla luce del legame familiare che unisce Favino alla Capitanata: un incontro ideale tra eccellenza artistica, cultura accademica e identità del territorio.”

Da Candela ai grandi successi internazionali: il viaggio artistico di Pierfrancesco Favino

Sebbene sia nato a Roma nel 1969, la storia di Pierfrancesco Favino ha radici profonde nel cuore della provincia di Foggia. I suoi genitori sono infatti entrambi originari di Candela, incantevole borgo dei Monti Dauni dove l’attore ha trascorso i momenti spensierati dell’infanzia e dell’adolescenza durante i lunghi periodi estivi. Un legame affettivo mai reciso, che lo collega intimamente all’identità e alle storie di questa terra.

Dopo il diploma alla prestigiosa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, il suo cammino artistico è stato una scalata costellata di successi. Dalle prime prove teatrali fino alla consacrazione cinematografica con film cult come L’ultimo bacio, El Alamein e Romanzo Criminale (nei panni del Libanese), Favino ha dimostrato una camaleontica capacità di immergersi nella psicologia dei suoi personaggi.

Un rigore filologico quasi “maniacale” nella preparazione dei ruoli che lo ha portato ad affrontare sfide monumentali: la mimesi impressionante con Tommaso Buscetta ne Il Traditore di Marco Bellocchio (che gli è valsa la Palma d’Oro a Cannes e il David di Donatello), la toccante interpretazione di Bettino Craxi in Hammamet, fino ai successi più recenti come Nostalgia di Mario Martone, L’ultima notte di Amore, Il Colibrì, il kolossal Comandante ed esperienze internazionali del calibro de Il Conte di Montecristo. La sua arte è una continua ricerca sulla lingua, sui dialetti, sul corpo e sulla parola, elementi che rendono la Laurea in Filologia e Storia un approdo naturale per la sua carriera.



Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.