PESCHICI – Il mare cristallino del Gargano, il fascino di un borgo arroccato sulla roccia e le note avvolgenti della grande musica d’autore. L’estate di Peschici allunga la sua stagione d’oro e inaugura il mese di settembre con uno degli appuntamenti più prestigiosi e consolidati del panorama pugliese e nazionale: la nuova edizione del “Peschi…jazz”. Per due sere consecutive, la centralissima Piazza Pertini si trasformerà in uno scenario intimo e suggestivo pronto ad accogliere i live gratuiti di due autentiche icone della musica italiana: Dolcenera e Nina Zilli.

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Venerdì 4 settembre: l’energia intima di Dolcenera in “piano solo”

Ad aprire la rassegna venerdì 4 settembre 2026 (ore 21:30) sarà Dolcenera con una tappa speciale del suo tour “Epopea Estate”. Pseudonimo di Emanuela Trane, l’artista salentina originaria di Galatina vanta una formazione solida e versatile: dall’avvicinamento al pianoforte a soli 6 anni agli studi di clarinetto e alla formazione in un quartetto jazz giovanile, fino al debutto al Festival di Sanremo 2003, vinto nella sezione Giovani con la celebre “Siamo tutti là fuori”.

La sua è una carriera eclettica coronata da nove album in studio, cinque edizioni del Festival di Sanremo tra i Big (tra cui i successi di “Ci vediamo a casa” e “Com’è straordinaria la vita”), la vittoria al programma Music Farm e l’esperienza come coach a The Voice of Italy. Il suo nome d’arte, nato come omaggio all’omonimo brano di Fabrizio De André, ne racchiude appieno il dualismo espressivo: la dolcezza e la razionalità del cantautorato unite a un temperamento viscerale e rock.

Sul palco di Peschici, al centro della scena ci sarà soltanto il suo pianoforte: una dimensione essenziale e priva di filtri che esalterà la sua vocalità calda e graffiante, ripercorrendo i suoi più grandi successi storici e reinterpretando il proprio repertorio con eleganti arrangiamenti e sfumature jazz.

Sabato 5 settembre: l’anima soul e il “Wonder Tour” di Nina Zilli

Il viaggio musicale del Peschi…jazz proseguirà sabato 5 settembre 2026 (ore 21:30) con la carica travolgente di Nina Zilli. Nome d’arte di Maria Chiara Fraschetta (scelto foneticamente in onore della sua musa Nina Simone e col cognome della madre), l’artista è l’autentica ambasciatrice del soul e del blues in Italia, capace di miscelare la tradizione pop nostrana con il sapore vintage della Motown e le vibrazioni ska e reggae.

Rivelatasi al grande pubblico al Festival di Sanremo 2010 con “L’uomo che amava le donne”, brano che le è valso il Premio della Critica “Mia Martini”, il Premio Sala Stampa e l’Assomusica Award, la Zilli ha collezionato quattro partecipazioni a Sanremo, quattro dischi d’oro e tre di platino, fino a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2012 a Baku con “L’amore è femmina”. Storica e indimenticabile anche la sua hit “50mila” (in coppia con Giuliano Palma), scelta dal regista Ferzan Özpetek come colonna sonora principale del film cult ambientato in Salento “Mine Vaganti”.

A Peschici la cantautrice farà tappa con il suo “Wonder Tour”, piazzando in scena uno spettacolo essenziale in formazione trio acustico. Privata di ogni sovrastruttura, la Zilli ripercorrerà i momenti chiave della sua discografia (da Sempre lontano a Frasi & fumo fino a Modern Art), regalando al pubblico garganico una performance intima, elegante e ricca di energia.

L’estate a Peschici non finisce mai: due eventi gratuiti nel cuore del Gargano

I concerti di Dolcenera (venerdì 4 settembre) e Nina Zilli (sabato 5 settembre) saranno a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti in Piazza Pertini a Peschici, con inizio programmato per le ore 21:30.

L’evento è promosso dal Comune di Peschici, con il coordinamento del Consigliere con delega agli Eventi Francesco D’arenzo, e vanta il patrocinio della Regione Puglia insieme ad altri enti territoriali, a testimonianza del valore strategico che la musica e la cultura rivestono per il riposizionamento turistico della Perla del Gargano a anche a fine estate.



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