Passeggeri Notturni e Mollami, un mese di ciak per le vie di Bari

Procedono spedite e senza intoppi riprese di Passeggeri Notturni e Mollami, con una Puglia e in particolar modo in questo caso i comuni di Bari e Monopoli che fungeranno da scenario per due pregevoli opere filmiche che già puntano al successo nelle sale cinematografiche nazionali. La registrazione delle scene dei due film hanno previsto la chiusura di alcune vie ed aree del barese e della città costiera più a meridione.

Passeggeri Notturni

La prima dei due, Passeggeri Notturni, è tratta da uno dei libri di maggior successo dello scrittore barese Gianrico Carofiglio, già ex politico e magistrato italiano, autore sin dal 2002 e famoso per la serie di racconti legati ai personaggi di Guido Guerrieri e del maresciallo Pietro Fenoglio. Diretta da Riccardo Grandi e prodotta da Anele Srl, occuperà le vie della città di Bari fino al 30 novembre, concentrandosi in particolare nel quartiere Madonnella, già presente nelle foto del set diffuse in occasione dell’Apulia Film Commision. La programmazione prevede una fiction tv che andrà in onda sulla RAI nel prossimo 2019, e in molti si chiedono in che maniera sarà presentata la trama Passeggeri Notturni, che narra dei racconti di trenta passeggeri di un treno a notte inoltrata, una serie di storie particolarmente brevi diverse tra loro e dedicate a quella che può essere definita una rielaborazione e concettualizzazione della realtà, trattando temi profondi di diversa natura con infinita sensibilità.

Mollami

Oltre Passeggeri Notturni sarà presente una seconda troupe nel barese, che si è divisa tra la Città Metropolitana e il comune di Monopoli. È il cast di Mollami, con Gianmarco Tognazzi, Caterina Guzzanti e Alessandro Sperduti; che terminerà oggi le sue riprese in via Matarrese dopo una settimana di lavori. Non sono stati resi noti i dettagli sulla trama, ma grazie alla presenza di una serie di attori di elevato spessore, diretti dal regista Matteo Gentiloni, si attende un lavoro pregevole. La Puglia, che ha visto in questi giorni nel leccese i ciak di Stai Calmo! Stay Calm e a Taranto le riprese di Six Underground, si conferma uno dei palcoscenici attualmente più apprezzati da registi anche internazionali.