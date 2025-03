Pari opportunità nei comuni: firmata a Roma l’intesa tra ANCI e Ministero

BARI – Dare visibilità alle donne che hanno segnato la crescita culturale, sociale e politica dell’Italia, spesso rimaste nell’ombra. È questo l’obiettivo dell’intesa siglata tra il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e ANCI, che punta a promuovere politiche di pari opportunità nei comuni attraverso iniziative concrete. L’accordo mira a riconoscere e valorizzare il contributo delle donne alla storia locale, raccontando le loro vicende attraverso progetti culturali, intitolazioni di strade e attività di sensibilizzazione. L’iniziativa rientra nel programma “L’Italia delle donne”, un progetto che vuole portare alla luce le storie di donne che hanno avuto un impatto significativo nelle loro comunità, spesso senza ricevere il giusto riconoscimento.

L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi a Roma, alla presenza della ministra Eugenia Roccella, della delegata ANCI alle Pari Opportunità Vittoria Ferdinandi e del delegato ANCI alla Formazione Pierluigi Biondi. Anche ANCI Puglia ha partecipato con la Vicepresidente Luciana Laera, confermando il suo impegno nella valorizzazione delle donne e nell’inclusione di genere.

Un’intesa per riscoprire le storie femminili dimenticate

L’accordo per le pari opportunità nei comuni avrà una durata biennale e prevede azioni mirate a far emergere le storie di donne che hanno lasciato un segno nei territori, ma che spesso non hanno trovato il giusto riconoscimento nella memoria collettiva. Ecco le principali iniziative previste.

Toponomastica femminile, con l’intitolazione di strade e piazze a donne di rilievo locale, nazionale e internazionale.

con l’intitolazione di strade e piazze a donne di rilievo locale, nazionale e internazionale. Progetti culturali e didattici nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni.

per sensibilizzare le nuove generazioni. Eventi, pubblicazioni e percorsi formativi per la diffusione della conoscenza storica.

per la diffusione della conoscenza storica. Collaborazione tra Ministero, ANCI e amministrazioni locali per favorire il superamento degli stereotipi di genere.

A testimonianza dell’impegno dell’iniziativa, durante l’evento sono state premiate venti biografie femminili, selezionate tra le 387 storie inviate dagli enti locali nel primo bando pubblico del progetto.

L’impegno di ANCI Puglia per la parità di genere

ANCI Puglia si è sempre distinta per il suo attivismo nel promuovere la valorizzazione delle donne e il riconoscimento della loro eredità culturale e sociale. Tra i progetti sostenuti dall’Associazione, spiccano:

“Genere in Comune” , finanziato dalla Regione Puglia, che offre supporto ai Comuni nell’elaborazione di politiche di pari opportunità;

, finanziato dalla Regione Puglia, che offre supporto ai Comuni nell’elaborazione di politiche di pari opportunità; “8 marzo, tre donne, tre strade” , un’iniziativa per l’intitolazione di vie e piazze a donne che hanno fatto la storia;

, un’iniziativa per l’intitolazione di vie e piazze a donne che hanno fatto la storia; “In nome di una donna”, progetto avviato lo scorso anno per ampliare la rappresentanza femminile nella toponomastica pugliese.

“La partecipazione di ANCI Puglia a questo protocollo è un segnale forte del nostro impegno nel promuovere la parità di genere nei comuni – ha dichiarato Luciana Laera, Vicepresidente ANCI Puglia. “Dare visibilità alle donne che hanno contribuito allo sviluppo dei nostri territori significa rafforzare la memoria collettiva e offrire nuovi modelli di riferimento alle giovani generazioni.”

Un percorso per il futuro della parità di genere

Con questa intesa, Ministero e ANCI si impegnano a promuovere il ruolo delle donne nella storia italiana, affinché il loro contributo venga riconosciuto non solo attraverso le celebrazioni ufficiali, ma anche nella vita quotidiana delle comunità locali. L’obiettivo è quello di rendere la valorizzazione delle donne un elemento strutturale nelle politiche culturali dei Comuni, affinché il racconto delle loro storie continui a ispirare le nuove generazioni. ANCI Puglia, con il suo impegno nelle politiche di pari opportunità nei comuni, conferma la volontà di costruire una società più equa e consapevole.

