Ostuni, nasce Lu Scupariedde per promuovere il mondo del bianco

Lu Scupariedde nasce come associazione di tutela e salvaguardia della tradizione di una delle più belle ed amate città della Puglia: Ostuni. L’idea è stata elaborata da Benedetto Farina, che si è fatto promotore della costituzione dell’associazione culturale Lu Scupariedde. Creata senza scopo di lucro, l’associazione nasce come risposta a chi specula sulla problematica, proprio per questo si intende riaffermare i valori che il mondo bianco ha costituito per la città di Ostuni, appunto “Città bianca”.

Il mondo del bianco

Con “il mondo del bianco” si intende non solo la pittura a latte di calce per quanto concerne le pareti dell’area storica urbana ma anche di quell’insieme di relazioni che intercorrono tra il cittadino ed il territorio, incentrate sul mondo della calce, il sistema dei valori etici e sociali che fanno un valore ed un dovere della lenitura periodica. Partecipazione attiva e decoro dello spazio condiviso alla base di questa filosofia.

Lo scopo dell’associazione

L’associazione andrà quindi alla ricerca dei luoghi storici, degli strumenti, delle tradizioni e di tutte quelle storie legate alla lenitura. Il mondo del bianco sarà valorizzato attraverso la mostre, convegni, attività di formazione e informazione, oltre che di diffusione presso le scuole e altri livelli di aggregazione territoriale. Si lavorerà inoltre alla creazione di nuove figure professionali in modo da arricchire l’attività degli “imbianchini” con l’arte e gli originali strumenti dei lenitori, per sostenere eventuali attività volte a rivalutare e rigenerare il senso di appartenenza ad un’identità collegata alle arti ed ai saperi del popolo di Ostuni. Si procederà inoltre a diffondere i saperi tipici locali nell’ambito manifatturiero, artigianale, agricolo e sociale, per sostenere e sviluppare nuove attività imprenditoriali correlate a questo mestiere.

L’associazione è nata subito dopo le riprese dell’emittente britannica ITV che ha effettuato le sue riprese narrando l’affascinante storia della calce, proponendo un servizio dalla fornace di produzione sino alla tinteggiatura di una parete.