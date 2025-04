Ospedale Miulli, riflessioni dal convegno Covid-19

ACQUAVIVA DELLE FONTI – A cinque anni dall’inizio della pandemia, l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA) è tornato a essere punto di riferimento per una riflessione condivisa grazie al convegno Covid-19, 5 anni dopo: cosa abbiamo imparato?. L’evento, tenutosi lo scorso venerdì, ha coinvolto istituzioni, operatori sanitari ed esperti del settore in un confronto serrato sulle lezioni apprese e sulle sfide che ancora attendono il sistema sanitario.

Moderato dal Direttore Sanitario Vitangelo Dattoli, il convegno ha ripercorso le tappe cruciali dell’emergenza, offrendo testimonianze preziose di chi ha vissuto in prima linea quei giorni difficili. “Non solo uno sguardo al passato, ma anche una proiezione verso il futuro”, ha sottolineato Dattoli durante il suo intervento.

I protagonisti del confronto all’Ospedale Miulli

L’apertura dei lavori è stata affidata a Mons. Giuseppe Russo, Governatore dell’Ospedale Miulli, che ha ricordato il coraggio del personale sanitario e la necessità di continuare a investire in preparazione e solidarietà. Tra gli interventi di rilievo, anche quello di Antonio Decaro, europarlamentare ed ex sindaco di Bari durante la pandemia, che ha rimarcato il valore delle scelte condivise a livello europeo e locale.

Testimonianze toccanti sono arrivate da Fabrizio Celani, ex Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli, e da Luigi Fruscio, Direttore Generale ASL Bari, che ha evidenziato come l’esperienza del Covid abbia trasformato il modello organizzativo del sistema sanitario regionale.

Uno sguardo al futuro della sanità pugliese

Significativo anche l’intervento di Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, che ha evidenziato i progressi strutturali compiuti, tra cui il potenziamento delle terapie intensive e il rafforzamento della rete ospedaliera, con l’Ospedale Miulli sempre in prima linea.

La giornata si è conclusa con la proiezione del documentario Erreconzero – From Alarm To Awakening, e le parole di Mons. Giuseppe Satriano, Vescovo di Bari-Bitonto: “La memoria di questo tempo difficile deve diventare spinta per un nuovo impegno collettivo.”

Il convegno Covid-19 ha lasciato un messaggio chiaro: la pandemia ci ha insegnato che solo attraverso la cooperazione e il rafforzamento della sanità pubblica potremo affrontare le sfide di domani.