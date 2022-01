Orgoglio pugliese: di Noicattaro la più brava matematica d’Australia

La matematica più brava dell’Australia è pugliese, più precisamente di Noicattaro. Serena Dipierro, questo il suo nome, è stata ufficialmente insignita del riconoscimento che l’Australian Mathematical Society celebra ogni anno per omaggiare i matematici sotto i 40 anni.

La Dipierro è stata inserita all’interno del prestigioso elenco grazie al suo lavoro su:

equazioni differenziali

derivate parziali

problemi a bordo libero

equazioni non locali

calcolo delle variazioni

analisi non lineare

applicazioni

Prima di diventare una fuga di cervelli all’estero, come raccontato all’emittente Telebari, la giovane donna si è diplomata con il massimo dei voti al liceo scientifico di Rutigliano nel 2002. Sempre nella sua terra ha proseguito con gli studi, laureandosi sia alla triennale che alla magistrale in Matematica con il voto di 110 e lode.

Subito dopo ha conseguito il dottorato di ricerca in Analisi Matematica presso la International School for Advanced Studies (SISSA, Trieste) nel 2012. Dopo i posti di PostDoc presso l’Universidad de Chile e l’Università di Edimburgo. Nell’agosto 2018 si è trasferita alla University of Western Australia, come professoressa associata. Dal 2020 è professoressa ordinaria. È direttrice del dipartimento di Matematica e Statistica della University of Western.

L’Australia è la terra dove l’accolta con un contratto stabile dopo vari periodi di precariato e di contratti a termine, una svolta avvenuta insieme al fidanzato quando hanno saputo che c’erano due posizioni aperte per analisi matematica all’Università di Melbourne.

Il resto è storia (e matematica, s’intende).