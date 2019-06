Gli esami non finiscono mai. Neanche a 83 anni. Lo sa bene Domenico, ormai nonno a tempo pieno che in questi giorni si è impegnato per ottenere il tanto desiderato diploma di terza media.

Oltre alla propria cultura personale, come spiegato dall’uomo di Corato, Domenico ha deciso di sottoporsi alla prova per amore dei suoi nipoti, descritti dall’anziano signore come particolarmente arguti.

Gli esami di nonno Domenico

Tra i tanti studenti della scuola statale CPIA Centro per l’istruzione degli adulti, quindi, ce n’è stato uno insolito. Seduto tra i piccoli banchi dell’istituto, nonno Domenico si mostra sicuro e pronto di sé.

Nonostante i vuoti di memoria tipici dell’età, l’uomo sa di aver dato il massimo per il raggiungimento del suo obiettivo. Per un intero anno, infatti, invece di giocare a carte con gli amici, nonno Domenico ha preferito studiare italiano, storia, geografia, matematica, inglese e francese.

Fondamentale, come ha dichiarato l’83enne, è stato il supporto dei nipoti che non hanno mai messo a disagio il loro amato nonno, anzi lo hanno sempre esortato a migliorarsi sempre.

Il pezzo di carta ottenuto alla sua età, dopo una vita da autista, è un vero e proprio traguardo personale.

Sui banchi di scuola dopo 74 anni

Dopotutto, tornare sui banchi di scuola dopo 74 anni non è stato assolutamente semplice. Come ha ricordato l’uomo all’epoca non si studiavano tutte le materie che ha dovuto invece apprendere ora.

Ogni sera, per un intero anno, supportato, oltre che dai nipotini da sua moglie e dalle sue figlie, ha ripetuto con calma tutti gli argomenti materia d’esame.

Considerando l’età, come ha specificato l’83enne, non tenterà nessun concorso. Ma, dopotutto, non ne ha bisogno: la sua storia di amore, dedizione e di cultura è già una vittoria e un grande insegnamento per tutti coloro che si abbattono alla prima difficoltà.