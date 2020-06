National Geographic: “Vieste e Bovino tra i borghi salva turismo”

La Puglia finisce – ancora una volta – sul National Geographic. Questa volta ad essere apprezzate sulla nota rivista americana sono stati due piccoli borghi del foggiano, Bovino e Vieste.

Nell’articolo dello scorso 27 maggio, dal titolo NYC’s best sunset and 9 other ways to celebrate summer, gli autori del pezzo hanno sottolineato come i piccoli borghi italiani potrebbero essere la chiave per salvare l’economia turistica dell’intero Stivale.

Alternative alle città popolose

Considerata una tra le più autorevoli riviste nei settori natura, scienza, cultura e storia, il National Geographic ritiene che, sebbene i viaggi internazionali in Italia non possano tornare ai livelli pre-pandemici fino al 2023, i visitatori locali cercheranno delle alternative alle città popolose già a partire da ieri, mercoledì 3 giugno, ovvero quando le restrizioni sui viaggi tra le regioni sono state revocate.

Se Vieste è presente grazie allo scatto mozzafiato del fotografo Peter Adams, Bovino viene citata insieme all’abruzzese Campli.

Come spiegato all’interno dell’articolo, con la riapertura dell’Italia al turismo, i viaggiatori locali cercheranno destinazioni al di fuori delle principali città, come nella regione del Gargano, in Puglia.

Queste le parole scritte dal National Geographic: “Cogliendo l’occasione, il mese scorso una coalizione di associazione di borghi ha chiesto maggiori investimenti infrastrutturali nelle loro bellissime città in crisi, dalla rustica Bovino in Puglia alla medievale Campli, annidata in una foresta abruzzese. La scorsa settimana il governo italiano ha presentato un pacchetto di salvataggio turistico di 4 miliardi di euro che includeva 30 milioni di euro destinati a rivitalizzare i villaggi in cinque regioni meridionali. Con queste e altre iniziative, queste gemme della campagna italiana risplenderanno al ritorno dei viaggiatori internazionali”.

La ripresa dei borghi pugliesi

Solamente qualche giorno fa è stato reso noto di come le piccole località pugliesi stiano cercando di ripartire nei migliori di modi, lavorando sulle misure di sicurezza per far sentire tutti a proprio agio.

L’attenzione da parte della rivista americana sembrerebbe essere la conferma di quanto sperato: la ripresa del turismo è vicina.