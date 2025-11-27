Natale a Roseto Valfortore con il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe

ROSETO VALFORTORE – Il borgo di Roseto Valfortore, con le sue case in pietra e le stradine che si inerpicano tra i boschi dei Monti Dauni, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: l’inaugurazione del “Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe” in programma per questa domenica (30 novembre). Roseto Valfortore è pronto a trasformarsi in un autentico villaggio incantato, offrendo un’intera giornata dedicata allo stupore e allo spirito festivo. L’evento segna l’avvio ufficiale del Natale a Roseto Valfortore con un programma ricco di luci, musica e personaggi fantasy, pensato per affascinare grandi e piccoli.

Luminarie e Parate di Fiabe: comincia così il Natale a Roseto Valfortore

Il ritrovo per tutti i cittadini e i visitatori è fissato in piazza Umberto I, cuore pulsante del paese. L’accensione ufficiale delle luminarie natalizie è prevista per le ore 18:00. Uno spettacolo di luci che avvolgerà il centro storico e sarà arricchito dalla grande Parata Incantata inaugurale. Tra le vie del borgo illuminato sfileranno gli immancabili Elfi, le mascotte della Martino’s Eventi e, soprattutto, i personaggi della Casa degli Elfi. I bambini potranno incontrare le loro icone preferite: da Elsa di Frozen a Biancaneve, da Cenerentola a molti altri protagonisti delle fiabe. Il percorso incantato guiderà i visitatori lungo il suggestivo centro storico fino all’anfiteatro comunale, dove è prevista una proiezione speciale dedicata al bosco Vetruscelli, un modo per celebrare e valorizzare uno dei luoghi più simbolici e naturali del territorio rosetano.

La Casa degli Elfi e l’emozione del videomapping

Il culmine dell’inaugurazione sarà raggiunto proprio alla Casa degli Elfi. Ad attendere il pubblico in questo luogo simbolo del Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe, ci sarà un emozionante videomapping proiettato sulla parete dell’edificio, seguito dalla cerimonia ufficiale che aprirà le porte al periodo natalizio. Ma la festa non si ferma qui! L’allegria tornerà in piazza grazie alla musica e all’animazione di DJ Mascolo, mentre gli elfi, dispensatori di gioia, distribuiranno caramelle e sorrisi a tutti i bambini, garantendo un perfetto avvio del Natale a Roseto Valfortore.

Natale a Roseto Valfortore e il suo valore comunitario

Il Sindaco di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando il profondo valore dell’iniziativa per la comunità: «Il Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe rappresenta per noi molto più di un semplice evento natalizio. È un modo per far rivivere la bellezza del nostro borgo attraverso gli occhi dei bambini e per ritrovarci, come comunità, in un clima di festa e condivisione. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza ricca di fantasia e tradizione, capace di valorizzare il nostro territorio e di creare emozioni che resteranno nel cuore di tutti.» Con un programma così ricco e suggestivo, domenica 30 novembre si preannuncia come una giornata indimenticabile, pronta a trasformare il borgo in un autentico villaggio incantato.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento di inaugurazione.