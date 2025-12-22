Natale al Museo Capuano a San Giovanni Rotondo: parte la magia

SAN GIOVANNI ROTONDO – Le festività natalizie sul Gargano si colorano di storia e folklore. La rassegna Natale al Museo Capuano, ospitata nella suggestiva cornice di Piazza De Mattias, si conferma il cuore pulsante del periodo natalizio a San Giovanni Rotondo. Fino al 6 gennaio il museo apre le sue porte per un viaggio emozionale tra antichi mestieri, creatività artigiana e momenti di alta cultura popolare. L’iniziativa non è solo una rassegna di eventi, ma un progetto di valorizzazione del patrimonio locale, pensato per unire generazioni diverse sotto il segno della memoria e della festa.

Le icone del Natale al Museo Capuano

Per tutto il periodo delle feste i visitatori potranno ammirare installazioni che sono già diventate simbolo del Natale a San Giovanni Rotondo:

l’ Albero Gigante all’Uncinetto : situato in Piazza Don Bosco un capolavoro di pazienza e artigianato, realizzato interamente a mano dalle donne della comunità;

: situato in Piazza Don Bosco un capolavoro di pazienza e artigianato, realizzato interamente a mano dalle donne della comunità; il Presepe Vivente: dal 4 al 6 gennaio la rassegna culmina con la rappresentazione della Natività, curata dall’associazione “Tra i due Monti”, che riporta in vita la storia sacra tra i vicoli della città.

Un viaggio tra i sensi: il cuore pulsante del Natale al Museo Capuano

Il calendario del Natale al Museo Capuano non è una semplice successione di date, ma un invito a immergersi totalmente nell’atmosfera di San Giovanni Rotondo, partendo dal richiamo irresistibile dei sapori di una volta. Il 22 dicembre, infatti, le sale del museo si popoleranno di profumi familiari grazie al laboratorio della “Pizza Fritta” curato da Maddalena Orlando, dove il pubblico potrà riscoprire il piacere tattile dell’impasto che diventa festa. Pochi giorni dopo, il 29, l’esperienza si sposta sul piano dell’emozione uditiva con il concerto “Anima Cride”. Le voci profonde di Roberta Palumbo e Nicola Scagliozzi si intrecciano ai suoni vibranti degli strumenti a corda per narrare l’identità più intima della nostra terra.

Il nuovo anno si apre poi nel segno della creatività manuale e della riscoperta intellettuale. La giornata del 30 dicembre trasforma il museo in una bottega operosa, dove tra ceramica, intrecci di macramè e cesti di vimini chiunque può cimentarsi nelle arti artigiane. Questo viaggio nella memoria prosegue il 2 gennaio con la presentazione del libro di Leonarda Crisetti, un momento dedicato ai canti e alla vita contadina, per poi concludersi in grande stile il 5 gennaio. In questa data, l’attesa per l’Epifania si carica di magia con la distribuzione delle calze fatte all’uncinetto e il suggestivo “Processo alla strega”, un rito teatrale che fonde divertimento e antiche leggende popolari.

San Giovanni Rotondo: un Natale tra fede e memoria

Partecipare al Natale al Museo Capuano significa onorare l’anima più profonda di San Giovanni Rotondo, una terra che porta impresso nel cuore il legame indissolubile con San Pio da Pietrelcina. Fu proprio qui che il frate con le stimmate scelse di porre la sua dimora, giungendo il 28 luglio 1916 e rimanendo fedele alla città fino al suo ultimo respiro, il 23 settembre 1968. In questo luogo, diventato meta mondiale di pellegrinaggio, il senso religioso del Natale si fonde naturalmente con le tradizioni popolari, trasformando ogni gesto artigiano e ogni canto in una forma di devozione e gratitudine. Riscoprire le proprie radici nel cuore del Gargano, all’ombra del santuario e della memoria di Padre Pio, diventa così un atto di comunione in cui la spiritualità illumina il calore delle feste, invitando visitatori e fedeli a vivere un Natale che rigenera lo spirito.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’iniziativa.