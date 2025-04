Mostra Satirico al Museo Civico di Bari fino all’11 maggio

BARI – È stata inaugurata al Museo Civico di Bari la mostra Satirico. L’Europa attraverso lo sguardo umoristico della Satira, che racconta la storia dei rapporti tra gli Stati europei attraverso un linguaggio ironico, sottile e sorprendentemente attuale. Un’esposizione che unisce arte, politica e comunicazione visiva in un percorso accessibile a tutti, tra mappe antropomorfe, vignette pungenti e stampe satiriche d’epoca.

La mostra, aperta fino all’11 maggio 2025, è promossa dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con il Museo Civico di Bari e l’associazione culturale Giovane Europa, con il patrocinio di numerosi enti istituzionali tra cui Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi e Politecnico di Bari.

Mostra Satirico: l’Europa che si guarda in cagnesco

«La satira moderna nasce tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento – spiega Gianni Brandozzi, collezionista e ideatore della mostra – in un’epoca segnata da rivoluzioni politiche e industriali. Le opere esposte alla mostra Satirico raccontano, in chiave caricaturale, le tensioni, i timori e le ambizioni degli Stati europei tra il 1850 e la Prima Guerra Mondiale».

Non si tratta di semplici mappe geografiche, ma di vere e proprie illustrazioni animate da personaggi grotteschi: la Germania con le fattezze di Bismarck, la Russia rappresentata come un polpo dai tentacoli minacciosi, e così via. Accanto a queste, le prime testate satiriche italiane come “Il Pappagallo” e “La Rana”, testimoni di una stampa popolare sempre attenta al dibattito politico-sociale.

Satira e attualità: una lettura multiforme

La mostra Satirico propone un’esperienza a più livelli, dalla ricostruzione storica alla riflessione sociale, offrendo un linguaggio visivo che riesce a parlare tanto agli appassionati di storia quanto a chi si avvicina per la prima volta alla satira. «È un modo diverso di raccontare l’Europa – commenta Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – capace di stimolare riflessioni profonde su temi che oggi sono ancora molto attuali».

L’ironia come ponte tra i popoli

Presente all’inaugurazione anche l’assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano, che ha sottolineato l’importanza di una mostra che «ci permette di conoscere la storia dell’Europa attraverso la leggerezza intelligente della satira».

L’esposizione si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale promosso dal Museo Civico di Bari, che attraverso mostre accessibili e originali intende rendere sempre più forte il legame tra arte, cittadinanza e territorio.

Mostra Satirico: info utili

📍 Museo Civico di Bari, Strada Sagges 13, Bari (BA).

📅 Fino all’11 maggio 2025.

🕘 Orari: Lunedì – Venerdì: 9:30 – 18:30 | Sabato e Domenica: 9:30 – 13:30.