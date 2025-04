Mostra Berengo Gardin a Trani: visite guidate 25 aprile e 1° maggio

TRANI – Aperture straordinarie per la Mostra Berengo Gardin a Trani. Il 25 aprile e il 1° maggio visite guidate con la curatrice e orario continuato per scoprire un viaggio visivo tra i volti e i paesaggi di Puglia. In occasione delle festività primaverili, il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani apre le porte con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo accesso alle 19:00) per permettere al pubblico di visitare la straordinaria Mostra Berengo Gardin, dal titolo “Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin”. Un’iniziativa pensata per valorizzare la cultura e rendere fruibile un patrimonio fotografico unico anche nei giorni festivi, rientrando così tra i principali musei aperti 25 aprile in Puglia.

Per entrambe le festività – venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio 2025 – sono previste visite guidate alle ore 11:00, 12:00 e 18:00, curate direttamente da Alessia Venditti, autrice del progetto espositivo. Il biglietto per la visita guidata (10 euro) comprende anche l’ingresso alla mostra e a tutte le collezioni permanenti della Pinacoteca “Ivo Scaringi”. I ticket possono essere acquistati in sede (via Beltrani 51, Trani) oppure online.

La Mostra Berengo Gardin: uno sguardo poetico sulla Puglia

La mostra Berengo Gardin, Visitabile fino al 30 giugno 2025, raccoglie 35 scatti in bianco e nero del maestro della fotografia italiana, Gianni Berengo Gardin, interamente dedicati alla Puglia. Un progetto inedito, mai esposto prima nella sua interezza, che celebra la regione attraverso l’eleganza del reportage analogico. Le immagini, scattate tra gli anni Sessanta e Settanta, ritraggono volti, piazze, mercati e paesaggi pugliesi, in un affascinante dialogo tra storia e contemporaneità. Non manca una sezione riservata a Trani, città fotografata più volte da Berengo Gardin e rappresentata con una sensibilità narrativa dal sapore neorealista.

Un omaggio alla fotografia e al patrimonio pugliese

Curata da Alessia Venditti, con testi di Marcello Sparaventi e Mariana Soricelli, la mostra Berengo Gardin è promossa da Delle Arti Odv Ets e sostenuta da Touring Club Italiano, Regione Puglia, Città di Trani, Provincia BAT, Festival Internazionale Castel dei Mondi e altri partner. Un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nella memoria visiva della Puglia, ammirando le fotografie di uno dei più grandi narratori del reale.

Sfoglia qui la brochure con tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani.