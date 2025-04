Celebrazioni 25 Aprile a Barletta: eventi e mostra documentaria

BARLETTA – Celebrazioni 25 Aprile a Barletta. Domani, giovedì 25 aprile 2025, Barletta si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione d’Italia con una giornata intensa di eventi commemorativi e una mostra documentaria pensata per raccontare la Resistenza locale. Un’occasione per ricordare i valori fondanti della Repubblica, onorare i caduti e coinvolgere cittadini e scuole in un percorso di memoria attiva e condivisa.

Il programma della giornata: tra storia, memoria e partecipazione civile

Il cuore delle celebrazioni 25 Aprile a Barletta si aprirà alle ore 11:00 al Castello di Barletta, nel Rivellino, dove si terrà una Liturgia della Parola presieduta da S.E. l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Seguiranno le riflessioni degli studenti del Liceo Scientifico “C. Cafiero”, con interventi dedicati ai valori del 25 aprile e alla Resistenza militare. A concludere il momento istituzionale sarà il discorso del sindaco Cosimo Damiano Cannito, prima degli onori militari e della deposizione di corone alle lapidi in ricordo dei caduti.

Alle 11:45 la cerimonia si sposterà a Palazzo di Città per un’ulteriore deposizione, mentre alle 12:00 ai Giardini De Nittis sarà omaggiato il busto di Nicola Sernia e il murale dedicato ai Fratelli Vitrani. A seguire, la giovane Francesca Petruzzelli leggerà la poesia di Bertolt Brecht I bambini giocano. La giornata si concluderà alle 12:15 in Piazza Caduti in Guerra, con la deposizione della corona alla lapide in memoria delle vittime della rappresaglia nazista del settembre 1943.

Celebrazioni 25 Aprile a Barletta: una mostra per raccontare la Liberazione di Barletta

A rendere ancora più significativa la giornata per le celebrazioni 25 Aprile a Barletta, la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, in collaborazione con il Museo Civico e l’Archivio della Resistenza e della Memoria di Barletta, ha realizzato la mostra biblio-documentaria “Barletta: il racconto della Liberazione”. L’iniziativa, accolta all’interno della rete promossa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, sarà visitabile presso la sede dell’Archivio, con personale qualificato che guiderà il pubblico alla scoperta di reperti, documenti e volumi rari.

Le visite guidate alla Mostra sulla Liberazione si terranno non solo il 25 aprile, ma anche nei giorni 28, 29 e 30 aprile, con doppia fascia oraria: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Un’occasione unica per approfondire il ruolo di Barletta nella lotta di liberazione dal nazifascismo e promuovere tra i cittadini, soprattutto più giovani, una cultura della memoria attiva e partecipata.