Domani sera la Luna di Sangue all’oasi WWF di Torre Guaceto

La Riserva Naturale e Oasi WWF di Torre Guaceto, uno dei gioielli della costa pugliese, si prepara a diventare il palcoscenico di un evento astronomico di rara bellezza. Domani, domenica 7 settembre, il cielo offrirà lo spettacolo di un’eclissi lunare totale, un fenomeno noto come Luna di Sangue, che tingerà il satellite terrestre di una suggestiva sfumatura rossastra. Un appuntamento imperdibile che unisce la meraviglia della natura incontaminata al fascino del cosmo.

Luna di Sangue: perché la Luna si tinge di rosso?

L’eclissi lunare totale si verifica quando la Terra si allinea perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul nostro satellite. Durante questo momento, la luce solare attraversa l’atmosfera terrestre, che ne filtra la componente blu, lasciando passare quella rossa. Questa luce rossa viene poi rifratta e riflessa sulla superficie lunare, creando il caratteristico colore che le dà il nome di Luna di Sangue. A Torre Guaceto, con il suo orizzonte libero sul mare, l’osservazione sarà particolarmente suggestiva, offrendo una visione limpida e mozzafiato.

Una passeggiata notturna e un racconto scientifico

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, domani la Riserva organizza una speciale passeggiata notturna con osservazione astronomica narrata. Un astrofilo e un narratore guideranno il pubblico attraverso curiosità scientifiche e suggestioni culturali legate alla Luna, arricchendo lo spettacolo visivo con racconti e spiegazioni. Si tratta di un’occasione unica per vivere la riserva sotto una luce diversa, quella della Luna di Sangue, e scoprire i segreti del cielo in un contesto naturale straordinario. L’evento rientra tra le attività promosse dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e dalla Cooperativa Thalassia, volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione poiché i posti sono limitati. La passeggiata inizierà domenica 7 settembre alle ore 19:00. Per maggiori informazioni e per prenotare si può visitare il sito di Cooperativa Thalassia.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.