Mare Puglia 2025: il più pulito d’Italia per il quinto anno consecutivo

BARI – Per il quinto anno consecutivo, il mare Puglia 2025 conquista il primato nazionale per la qualità delle acque di balneazione, confermandosi meta ideale per quest’estate. I dati ufficiali del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) parlano chiaro: il 99,7% delle acque costiere pugliesi è classificato come “eccellente”, un dato che premia il lavoro sinergico tra Regione, Arpa Puglia e amministrazioni locali nella tutela del territorio.

Qualità acque Puglia: primato indiscusso in Italia

Il report SNPA, che analizza ogni anno oltre 24.000 campioni in tutta Italia, colloca la Puglia davanti a tutte le altre regioni. Seguono Friuli Venezia Giulia (99,6%), Sardegna (98,7%) e Toscana (98,2%). I controlli effettuati nel quadriennio 2021–2024 rilevano come le acque pugliesi siano quasi integralmente balneabili senza rischi, secondo parametri microbiologici rigorosi basati su Escherichia coli ed enterococchi intestinali.

Dal Gargano al Salento: oltre 880 km di coste eccellenti

La Puglia vanta circa 800 km di coste balneabili, con 676 tratti monitorati ogni stagione da aprile a settembre. Di questi, il 99,7% ha ricevuto la classificazione “eccellente”, confermando la vocazione balneare e ambientale della regione. Solo tre siti risultano in classe “buona” (Lesina, Molfetta, Ginosa Marina), comunque idonei alla balneazione. Ogni anno, Arpa Puglia effettua circa 8.500 determinazioni analitiche, dimostrando un controllo puntuale e continuo.

Un mare sicuro e trasparente per il turismo 2025

Il mare della Puglia 2025 si presenta come uno dei più sicuri e puliti d’Europa, pronto ad accogliere milioni di turisti da ogni parte del mondo. Le spiagge di Vieste, Polignano, Gallipoli, Porto Cesareo, Monopoli e Otranto sono solo alcune delle perle che si affacciano su acque incontaminate, trasparenti e sempre più apprezzate per la loro qualità.

Dichiarazioni ufficiali: “La Puglia esempio nazionale”

«Un risultato straordinario e meritato, frutto della sinergia tra istituzioni e cittadini», ha dichiarato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia. «Il nostro mare è un bene comune che custodiamo con rigore e trasparenza». Anche il presidente Michele Emiliano ha espresso soddisfazione: «Questo primato non è casuale: è frutto di investimenti, competenze e amore per la nostra terra». L’assessora all’Ambiente Serena Triggiani ha ribadito: «La bellezza della Puglia è un patrimonio da difendere ogni giorno, anche attraverso la cultura della sostenibilità condivisa».

Mare Puglia 2025: turismo e ambiente alleati per il futuro

Con il riconoscimento SNPA, la Puglia si conferma una destinazione turistica green, adatta a famiglie, viaggiatori consapevoli, amanti del mare e della natura. La qualità acque Puglia è diventata uno degli elementi chiave nella scelta delle vacanze estive, e la regione risponde con un’offerta balneare che è anche educativa, sicura e in costante miglioramento.