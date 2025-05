Maggio all’Infanzia 2025: arte, sogno e meraviglia in tutta la Puglia

BARI – Fino al 31 maggio 2025 torna il Festival Maggio all’Infanzia 2025, una rassegna che da ben ventotto edizioni anima il cuore culturale della Puglia con un programma pensato per le nuove generazioni. Bari, Monopoli, Molfetta, Martina Franca e Ruvo di Puglia si preparano ad accogliere oltre 70 eventi tra spettacoli di teatro per bambini in Puglia, ragazzi, circo contemporaneo, laboratori e performance all’aperto.

Maggio all’Infanzia 2025: creature fantastiche e debutti nazionali

Il tema di quest’anno è “Creature fantastiche”: tra sogno e realtà, le figure dell’immaginario infantile prenderanno vita nei teatri, nelle piazze, nelle biblioteche e nei giardini. Dieci i debutti nazionali in scena, accanto a produzioni italiane e internazionali selezionate con cura. La direzione artistica è affidata a Teresa Ludovico, con il progetto curato da Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa.

Teatri, chapiteaux e parate creative

Tra gli appuntamenti più attesi, Emma Dante inaugura la rassegna a Bari con Il canto della sirena, mentre il Corteo del Maggio colorerà le strade della città con le creature fantastiche realizzate dai bambini. Da non perdere gli spettacoli sotto gli chapiteaux della compagnia MagdaClan, installati a Molfetta e Bari, con acrobazie mozzafiato e numeri poetici.

Maggio all’Infanzia 2025: accessibilità e inclusione per tutti

Biglietti a partire da 5 euro e tante attività gratuite. Grazie al progetto “Biglietto Robin Hood”, oltre 7.000 bambini hanno già vissuto gratuitamente l’esperienza teatrale. Il Festival Maggio all’Infanzia 2025 è anche inclusione: previste iniziative speciali con associazioni per ragazzi con disabilità, percorsi educativi e laboratori condivisi.

Una rete di enti e collaborazioni culturali

Promosso da Fondazione SAT, il festival è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comuni coinvolti e partner come Puglia Culture, Istituto Culturale Coreano e il circuito EFA – European Festivals Association. Famiglie, insegnanti, curiosi e spettatori di tutte le età: il Festival Maggio all’Infanzia 2025 vi aspetta con un viaggio tra arte, sogni e teatro per bambini in Puglia, per riaccendere l’immaginazione e il desiderio di meraviglia.