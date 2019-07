La città della Disfida e la Puglia saranno sotto i riflettori delle telecamere Rai. Domani, 3 luglio, la troupe di Linea Verde farà tappa a Barletta.

Lo staff dello storico programma di Rai1, che va in oda ogni domenica a mezzogiorno sulla rete ammiraglia, sarà in città per le registrazioni di quattro puntate speciali, che saranno trasmesse in prima serata.

Al timone di Grand Tour di Linea Verde, questo il nome dell’appuntamento serale, ci sarà Lorella Cuccarini. La conduttrice tra le più amate della televisione italiana per l’occasione sarà accompagnata tra le meraviglie di Barletta dall’attore Fabio Troiano, che condurrà l’intera troupe alla scoperta del teatro Ottocentesco Giuseppe Curci.

Oltre al Teatro comunale, la Cuccarini e tutto lo staff registreranno e scopriranno anche altre bellezze della città, come ad esempio:

Castello

Basilica del Santo Sepolcro

Eraclio

La conduttrice, proprio grazie al suo lavoro, potrà quindi conoscere le bellezze di Barletta, che saranno poi mostrate in una delle quattro puntate di Linea Verde che partiranno dal prossimo agosto.

Oltre alla città della Disfida, Lorella Cuccarini percorrerà anche la pista ciclabile che da Trinitapoli collega Margherita di Savoia, senza dimenticarsi delle storia di questi posti e delle saline più grandi d’Europa.

Lorella Cuccarini anche sul Gargano

Oggi, invece, Lorella Cucarini sarà sul Gargano per raccontare alle telecamere di Linea Verde, in compagnia di Federico Quaranta, le meraviglie del nord della regione.

A Vieste, la troupe del programma Rai conoscerà i caratteristici trabucchi a picco sul mare, il centro storico e la leggenda di una delle spiagge più apprezzate della cittadina, Pizzomunno.

Il nuovo magazine, infatti, affronterà un viaggio tra le bellezze, oltre che della Puglia, anche della Liguria, Lombardia e Sardegna.