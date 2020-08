Grotte di Castellana, successo a Linea Verde Radici

Le bellissime Grotte di Castellana sono state protagoniste, su Rai1, della puntata Linea Verde Radici andata in onda lo scorso sabato 8 agosto.

Questo primo appuntamento, che ha emozionato e accolto i turisti dell’emittente televisiva, è stato solamente il primo della settimana di Ferragosto.

Le Grotte di Castellana, per l’occasione, si preparano per accogliere e sorprendere i turisti nei giorni più intensi dell’estate.

Oltre 2 milioni di spettatori, infatti, hanno ammirato, fra le altre eccellenze pugliesi, la bellezza del sito carsico castellanese nel programma televisivo condotto da Federico Quaranta sulla prima rete Rai (la puntata è ora visibile on demand sul RaiPlay) per scoprirne storia e curiosità grazie al racconto del conduttore che, nel viaggio sotterraneo nelle Grotte, è stato accompagnato da Simonetta Nitti.

Grotte di Castellana ad agosto, info utili

Oltre alle visite previste per il mese di agosto (visita completa, itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti, in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00; visita parziale, itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti, in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 17:30), la settima in corso si preannuncia ricca di appuntamenti per il sito turistico.

Ad essere numerosamente richieste le Speleonight, visite delle grotte con la guida degli speleologi, per un’esperienza notturna che mostra un volto diverso delle caverne, per le quali sono stati previsti una serie di appuntamenti fuori calendario per accontentare le tante prenotazioni. Tante le richieste anche per il doppio appuntamento, questa sera e mercoledì, con “Una notte con Sirio”, per osservare il cielo dall’Osservatorio Astronomico, mentre continuano a registrare sold out le repliche in calendario di Hell in the Cave, rappresentazione dell’Inferno di Dante nella caverna della Grave, che sarà in scena per questa settimana giovedì 13 e domenica 16 agosto.