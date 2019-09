Le bellezze della città della Pietra Bianca saranno riproposte questa mattina su Rai Uno. Il programma Linea Verde Life, condotto da Marcello Masi e Chiara Giallonardo, dedicherà la puntata in onda oggi alle 12.20 sulla rete ammiraglia Rai alle meraviglie di Trani, per ripercorrere alcune tappa principali del lungo viaggio dell’edizione 2018/2019 tra le città più ‘verdi’ e sostenibili d’Italia.

L’appuntamento con la trasmissione, spin off estivo di Linea Verde, programma che da più di 10 anni racconta al pubblico Rai le eccellenze di pubblico dell’agricoltura italiana, sarà un vero e proprio viaggio tra le particolarità dei territori a nord di Bari.

Linea verde Life

Linea Verde Life si occupa proprio di questo: raccontare la bellezza, il mare e l’architettura ma anche la sostenibilità ambientale. Un sano turismo avviene solamente quando vengono realizzate delle pratiche in grado di tutelare il mare e le città.

In ogni puntata, quindi, Chiara Giallonardo e Marcello Masi hanno raccontato delle realtà italiane nelle quali sono presenti delle iniziative eco, bio, smart e green che permettono alla città di essere considerata come verde e sostenibile in tutta Europa.

La trasmissione di Rai Uno, realizzata in maniera itinerante, è nato con lo scopo di raccontare un viaggio settimanale alla scoperta delle eccellenze agroalimentari, con un particolare interesse verso la realtà agricola italiana, mostrandone i punti di forza ma anche quelli di debolezza.

Avendo raccolto il format dei programmi degli anni ’50 come La Tv degli agricoltori, A come agricoltura e Agricoltura domani, si può senza ombra di dubbio considerare che Linea Verde abbia dei trascorsi lunghi oltre sessant’anni. Linea Verde Life, nello specifico, è nata nel 2018, su sostituzione e modifica di Linea Verde va in città.

Puntata su Trani

Oltre a porre i riflettori sulle iniziative eco-sostenibili della città, Marcello Masi e Chiara Giallonardo non mancheranno di deliziare gli ospiti sulle principali bellezze di Trani.

Durante le registrazioni, infatti, i due sono stati avvistati nei pressi della Cattedrale di San Nicola Pellegrino e del castello svevo.

Per rivivere questi momenti bisognerà attendere la messa in onda della trasmissione delle 12:20.