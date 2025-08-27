Le stelle a teatro: domani sera ultimo evento a Monopoli

MONOPOLI – Domani sera, giovedì 28 agosto, il Roof Garden del Teatro Radar di Monopoli ospita l’ultimo appuntamento della rassegna Le stelle a teatro, un percorso che per tutta l’estate ha accompagnato adulti e bambini alla scoperta dell’universo. Dalle 20:30 sarà possibile vivere un’esperienza unica osservando le galassie e la struttura del cosmo attraverso i telescopi professionali del Planetario di Bari, guidati dagli esperti dell’Associazione Andromeda.

Scoprire le galassie con i telescopi professionali

Durante la serata, i partecipanti potranno ammirare alcune delle più affascinanti galassie lontane, osservandone i dettagli e imparando a riconoscerne la posizione nel cielo. Un vero e proprio viaggio astronomico che unisce divulgazione scientifica ed emozione, pensato per avvicinare il pubblico di tutte le età ai misteri dell’universo. Le spiegazioni degli astrofili renderanno l’esperienza ancora più suggestiva, trasformando il tetto del Teatro Radar in un osservatorio a cielo aperto.

Le stelle a Teatro: una rassegna che unisce scienza e cultura

La rassegna Le stelle a teatro è partita il 31 luglio e ha offerto quattro appuntamenti che hanno trasformato Monopoli in un punto di incontro tra teatro e scienza. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, coinvolgendo famiglie, turisti e appassionati che hanno potuto coniugare la magia della volta celeste con la cultura teatrale. Un esempio virtuoso di come la divulgazione scientifica possa diventare intrattenimento e al tempo stesso occasione di crescita collettiva.

Le stelle a Teatro | Biglietti, prenotazioni e informazioni utili

L’ingresso all’ultimo appuntamento de Le stelle a Teatro è a pagamento al costo di 10 euro, con ridotto a 8 euro per bambini dai 4 ai 12 anni, over 65 e abbonati alla stagione teatrale Radar, mentre i più piccoli sotto i 4 anni entrano gratuitamente. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro nei giorni della rassegna a partire dalle ore 19:30. La prenotazione è obbligatoria e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 393 435 6956.

Un’esperienza che resta negli occhi e nel cuore

L’ultimo appuntamento con Le stelle a teatro rappresenta l’occasione perfetta per salutare l’estate con lo sguardo rivolto al cielo, lasciandosi guidare dalla meraviglia delle galassie e dal fascino della scienza. Un’esperienza che rimane impressa non solo negli occhi, ma anche nel cuore di chi sceglie di vivere una serata diversa, sospesa tra cultura e universo.