Con un annuncio a sorpresa rilasciato durante una diretta live sulla sua pagina Facebook oggi, Jovanotti proclama il suo grande ritorno in Puglia con un concerto memorabile in programma il 20 luglio sulle spiagge della città di Barletta, e a 50 anni dal primo passo sulla luna e da Woodstock, promettendo uno spettacolo capace di richiamare le attenzioni degli spettatori di tutto il meridione sulle bianche spiagge del lungomare di Ponente – Pietro Mennea.

È il Jova Beach Party 2019, un tour del tutto inedito che condurrà il cantautore romano per le spiagge più belle d’Italia allontanandosi dal vecchio concept degli stadi e portando la sua musica direttamente a due passi dal mare. Si parla di un progetto a dir poco ambizioso, che trasformerà le classiche litoranee in veri villaggi dedicati a Lorenzo Cherubini, dove show, melodie, feste, saranno caratterizzate dalle hit più celebri che dagli anni ’90 hanno portato Jovanotti ad essere uno dei musicisti più amati dello Stivale. Non solo musica live ma anche DJset che vedranno al mixer lo stesso Lorenzo, con playlist diverse di data in data, mentre intorno al palco principale vi saranno strutture secondarie con ristoranti, parchi dedicati al gioco, altri palchi con ospiti di alto livello, bar e molto altro, dando vita a una vera città sulla spiaggia dedicata alla musica, alle luci, al divertimento. Sarà un’avventura assolutamente ecosostenibile, realizzata in totale collaborazione con il WWF; non a caso l’hashtag dedicato è #plasticfree.

Il concerto

Lungo la spiaggia di Ponente, conosciuta anche come Pietro Mennea, di Barletta prenderà vita sin da diversi giorni prima una speciale arena 200×100, riconoscibile da imperiose strutture colorate e luminose, un lungo rettilineo che condurrà fino al vasto palco centrale, piste da ballo, aree dedicate al gioco e allo svago, spazio baby, una serie di palchi secondari che permetteranno di poter ballare sin dal pomeriggio, offrendo una possibilità unica nel suo genere per tutta la Puglia, quello di poter dare vita al primo grande rave party ecosostenibile della regione con uno dei più prestigiosi artisti nazionali, Jovanotti, che porterà in scena le sue hit e le sue canzoni preferite con DJ set memorabili e musica sua suonata dal vivo in collaborazione con ospiti anche internazionali. I nomi degli altri artisti coinvolti sarà svelato durante i prossimi giorni. Per riscaldare gli animi è attesa anche la nascita della radio web in cui sarà trasmessa la musica del Jova Beach Party in anteprima.

Date e tappe del Jova Beach Party

Mentre si attendono gli ulteriori dettagli sul Jova Beach Party 2019 sono già note le date, che comprenderanno i mesi di luglio e agosto e vedranno coinvolto principalmente il meridione: Jovanotti aprirà le danze il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro (Spiaggia Bell’Italia), passando poi il 10 a Rimini, il 13 ci sarà Calstel Volturno, il 17 sarà la volta di Ladispoli, il 20 luglio presso la città pugliese di Barletta con un’unica data in tutta la regione, il 23 Olbia, il 27 a Albenga, il 30 a Viareggio, con l’arrivo di agosto il 3 al Lido di Fermo, il 7 agosto a Praia, il 10 Roccella Ionica per concludere il tutto a Vasto il 17 agosto con una data speciale il 24 a Plan de Corones, a 2275 metri di altezza. Lista in continuo aggiornamento. I vari biglietti saranno acquistabili da domani sul circuito di TicketOne. L’appuntamento pertanto è al 20 luglio 2019, sulle spiagge di Barletta, Città della Disfida. Domani 7 dicembre, con la vendita dei biglietti, le date saranno ufficiali.

Costi per il Jova Beach Party

L’ingresso al Jova Beach Party sarà il più basso possibile, garantisce Jovanotti, equivalente a 52 euro come qualsiasi parterre di un concerto degli stadi. L’obiettivo è quello di coprire le spese ed andare almeno in pari, promettendo innanzitutto a ogni presente un’esperienza indimenticabile. I bambini fino a 8 anni potranno usufruire dell’ingresso gratuito. I biglietti saranno in vendita dal 7 dicembre su TicketOne.