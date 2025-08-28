Jogo dos Famosos: Ronaldinho domani allo stadio di Barletta

menu sito
BARLETTA – Il conto alla rovescia è iniziato! Domani, venerdì 29 agosto, alle ore 20:30, lo Stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta accoglierà il Jogo dos Famosos, evento internazionale che vedrà in campo Ronaldinho, icona assoluta del calcio mondiale, insieme a un cast di stelle pronte a infiammare il pubblico pugliese. Al fianco del fuoriclasse brasiliano scenderanno campioni che hanno fatto la storia della Serie A e del calcio internazionale: Vincenzo Iaquinta, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale, Luca Toni, Nicola Legrottaglie, Aldair e Hernanes. Una formazione da sogno che promette spettacolo, emozioni e nostalgia per tutti gli appassionati.

Ronaldinho e l’Italia: un amore calcistico mai dimenticato

Per i tifosi italiani la presenza di Ronaldinho ha un sapore speciale. La stella brasiliana ha calcato i campi della Serie A con la maglia del Milan dal 2008 al 2011, regalando giocate di pura magia a San Siro e contribuendo alla vittoria dello scudetto del 2011. Con il suo talento e il suo sorriso contagioso, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri e non solo, diventando uno degli stranieri più amati del nostro campionato. Il ritorno in Italia, seppur per un evento celebrativo, riaccende quindi ricordi e passioni legati a una delle epoche più spettacolari del calcio internazionale.

Jogo dos Famosos: una serata di sport, spettacolo e solidarietà

Il “Jogo dos Famosos” non sarà solo un match celebrativo, ma un vero spettacolo capace di unire sport, musica e intrattenimento. L’evento ha anche un forte valore sociale: parte del ricavato sarà destinato a iniziative di beneficenza e progetti di inclusione, rafforzando il legame tra calcio e comunità. Accanto ai grandi protagonisti sono attesi anche numerosi ospiti a sorpresa, che renderanno la serata indimenticabile con performance, incontri e momenti speciali dedicati ai tifosi. L’attesa è alta non solo tra gli appassionati di calcio, ma anche tra famiglie e giovani che vedono in questa occasione un momento unico per vivere da vicino i loro idoli e respirare l’atmosfera delle grandi notti di sport.

Jogo dos Famosos | Biglietti e informazioni utili

I biglietti per assistere alla partita sono già disponibili online sul circuito ufficiale Ingressosa e presso il Barletta Store in piazza Federico di Svevia.

📍Luogo: Stadio “Cosimo Puttilli”, Barletta.
🗓 Data: Venerdì 29 agosto 2025.
🕗Orario d’inizio: 20:30.

Una notte di calcio e passione a Barletta

Il Jogo dos Famosos a Barletta sarà una celebrazione del calcio e dei suoi valori più autentici: condivisione, passione e solidarietà. Una notte che promette di restare impressa nella memoria dei tifosi e che trasformerà la città in una vera capitale dello sport internazionale. Per maggiori informazioni e aggiornamenti visita il sito ufficiale dell’evento.

Scarica qui il manifesto ufficiale.

