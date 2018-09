Intesa tra Puglia e Mosca: un ponte culturale e commerciale

Al via l’intesa tra Regione Puglia e Mosca, per consolidare i legami, come ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro e tentare di superare le sanzioni come ha sostenuto invece il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Un accordo economico per oltrepassare il regime delle sanzioni piuttosto inutile per la costruzione della pace e oltremodo dannoso per l’economia pugliese e quella italiana. I danni che sia l’Italia che la Puglia hanno ricevuto in seguito a queste sanzioni sono infatti probabilmente –come sostenuto da Emiliano- più gravi di quelli inflitti alla Federazione Russa.

Così ieri è giunta la sigla dell’intesa con il governo della città di Mosca per una collaborazione che si estenda in diversi settori, a partire dalla cultura sino ad arrivare allo sviluppo industriale e alle politiche d’innovazione. L’accordo è stato sottoscritto dal governatore pugliese e dal ministro del Governo di Mosca Cheryomin Sergey Evgen’jevich alla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

L’intesa

L’intesa si inserisce nel contesto del vertice bilaterale per il quale imprenditori e rappresentanti del governo di Mosca sono giunti negli scorsi giorni nella città metropolitana di Bari per incontrare direttamente istituzioni ed imprenditori locali soprattutto per quello che concerne il settore farmaceutico. Lo scopo è infatti quello di creare un cluster medico all’avanguardia in tutto il mondo con l’aiuto dei medici pugliesi per creare contatti tra gli studenti universitari. Si vuole inoltre creare un festival comune nel corso del quale condividere giovani talenti pugliesi e moscoviti. Il ministro russo ha espresso grande soddisfazione innanzitutto per l’accoglienza e per l’amicizia che consentirà un miglioramento a livello culturale, del trasporto urbano, della sicurezza per l’ambiente e per il teatro.

San Nicola

Non va dimenticata la presenza di un ponte virtuale tra Bari e Mosca grazie alla presenza di San Nicola, un legame sul quale ci sono stati passaggi e scambi di carattere culturale sicuramente da consolidare anche grazie alla funzione del teatro Petruzzelli e delle istituzioni culturali russe.