International Street Food: stasera a Barletta la 83ª tappa

BARLETTA – Da stasera Barletta diventa capitale del gusto con l’arrivo dell’International Street Food, la manifestazione itinerante ideata da Alfredo Orofino e giunta alla sua 9ª edizione. L’evento, che quest’anno prevede oltre 200 tappe in tutta Italia, fa tappa per la 83ª volta proprio sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, trasformando la città in un villaggio gastronomico all’aria aperta per tre giorni di festa, gusto e incontro tra culture. Organizzato in collaborazione con Confartigianato Bari–BAT–Brindisi, Confartigianato Barletta e con il patrocinio del Comune di Barletta, il festival di street food Barletta propone un viaggio sensoriale tra cucine internazionali, tradizioni locali e birre artigianali. Un’occasione imperdibile per vivere un weekend diverso tra sapori autentici, convivialità e musica.

Specialità da tutto il mondo e chef di strada protagonisti

Tra i protagonisti della tappa barlettana ci saranno piatti iconici come la porchetta di Ariccia, le bombette pugliesi, il kurtos ungherese, la cucina argentina e messicana, gli hamburger di Scottona, la pasta mantecata, i supplì, gli arrosticini, il pulled pork americano, la cucina siciliana e la pizza napoletana. Il tutto accompagnato da una ricca selezione di birre artigianali, provenienti da Italia, Europa e oltre. Oltre ai piatti, il vero cuore dell’evento sono gli chef di strada: veri artigiani del gusto capaci di reinterpretare ricette tradizionali con tecniche innovative e grande passione. A ogni stand, i visitatori troveranno non solo sapori sorprendenti, ma anche storie da ascoltare e persone da incontrare.

International Street Food Barletta | Orari e informazioni utili

La tappa barlettana dell’International Street Food sarà aperta al pubblico stasera, venerdì 1 Agosto, dalle 18:00 alle 24:00, Sabato 2 e domenica 3 agosto dalle 12:00 alle 24:00. L’ingresso è libero e l’esperienza adatta a tutte le età, in un’atmosfera festosa, informale e accogliente. In contemporanea, la carovana del gusto farà tappa anche a Porto San Giorgio nelle Marche, segno del successo di un format ormai consolidato e amato in tutta Italia. Come sottolinea Orofino: “Ogni edizione è un viaggio tra culture, un’occasione per scoprire nuovi sapori e condividere emozioni con il pubblico.” Per aggiornamenti visita la pagina Facebook dell’associazione Gira-Sole o il sito ufficiale dell’evento.