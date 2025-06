Il Libro Possibile 2025: a Polignano e Vieste tra libri, musica e pensiero

Il festival letterario più atteso dell’estate italiana torna con una doppia tappa tra le meraviglie della costa pugliese. Il Libro Possibile 2025 accende i riflettori su Polignano a Mare (9-12 luglio) e Vieste (22-26 luglio) con il tema “Viva la Vida”, ispirato tanto alla celebre canzone dei Coldplay quanto alla forza creativa e ribelle di Frida Kahlo. Una dichiarazione d’amore alla vita, in tutte le sue sfumature.

Libro Possibile 2025: oltre 250 ospiti per un’estate da bestseller

Per la sua XXIV edizione, Il Libro Possibile punta in alto: oltre 250 ospiti, italiani e internazionali, animeranno le piazze con incontri, lectio magistralis, anteprime esclusive e spettacoli unici. Dalla narrativa alla filosofia, dalla musica al giornalismo, il festival si conferma un palcoscenico per il pensiero contemporaneo. Tra i nomi più attesi: Jonathan Coe, Azar Nafisi, Björn Larsson, Alae Al Said, Aslak Nore, protagonisti della scena letteraria internazionale. Spazio anche ai grandi classici del pensiero, con quattro imperdibili lectio di Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Stefano Mancuso e Massimo Recalcati.

Momenti unici tra musica, teatro e spiritualità

Il festival 2025 sarà arricchito da appuntamenti speciali come il tour teatrale “Il Grande Romanzo della Bibbia” con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, che farà tappa proprio a #ILP25. In esclusiva assoluta per Il Libro Possibile, Ermal Meta sarà protagonista di un incontro con il pubblico e un mini-concerto live, evento che unirà parole e note in un dialogo emozionante. Gran finale a Vieste con il live show di Drusilla Foer, che porterà la sua ironia e il suo talento sul palco del festival.

Libro Possibile 2025: un festival per tutti

Gli eventi del Libro Possibile 2025 sono a ingresso libero, salvo alcune eccezioni per appuntamenti speciali. Il festival è promosso da Articolazioni APS con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Polignano a Mare, Comune di Vieste, e numerosi partner culturali e istituzionali. Dopo la tappa londinese di marzo 2025, che ha anticipato alcuni dei contenuti dell’edizione pugliese, #ILP25 si conferma tra i principali festival letterari d’Italia e d’Europa.

Viva la Vida: un manifesto per il presente

Con il motto “Viva la Vida”, Il Libro Possibile 2025 non è solo una celebrazione della letteratura, ma un invito alla convivenza civile, alla resilienza e alla bellezza del pensiero libero. Una festa della cultura che abbraccia il mare, l’arte e la parola, nei luoghi simbolo della bellezza pugliese.

Scarica qui la locandina ufficiale del festival.