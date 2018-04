Film su San Nicola al cinema, crowdfunding di Antonio Palumbo

È partita in questi giorni la campagna di crowdfunding per realizzare un film completamente incentrato su San Nicola di Bari, a cura del regista Antonio Palumbo, per l’appunto un barese DOC. Così è partita la “Missione per conto di Nicola”, quando il regista barese recatosi nella celebre Basilica, ha chiesto consiglio proprio al Santo per capire cosa fare. Reduce dal successo di Varichina, Palumbo è a corto di idee, così decide di abbracciare una missione quella suggeritagli dallo stesso Santo: “Far conoscere la vera storia di San Nicola a tutto il mondo”. Una missione che assume le fattezze di un film intitolato “Nicola, cozze, kebab e Coca cola”.

Il patrono dei baresi, vanta fedeli e devoti dappertutto, ma sono pochissimi coloro che conoscono per intero la sua vera storia. Del Santo dei baresi si narrano i miracoli, le leggende, le gesta, intrise in un miscuglio di cultura e folklore. Il santo è venerato non solo come personaggio sacro ma anche quasi come icona pop.

Così il regista Antonio Palumbo, ispirato da questa sacra missione, ha deciso di raccontare la vita di San Nicola al mondo, affiancandosi alla Oz Film Produzioni che ha abbracciato volentieri l’idea. Ma l’intuizione geniale è stata dello stesso San Nicola, che in un divertente video annuncio, suggerisce al regista barese di cercare supporto soprattutto tra i fedeli, così il “Benedetto film” si potrà finalmente realizzare!

Dalla vicenda della traslazione delle ossa da Myra in Turchia, ora conservate nella cripta della Basilica, sino ai riti, alle feste e alle classiche celebrazioni che animano la città di Bari l’8 maggio ed il 6 dicembre, il film racconterà una storia sacra ma al tempo stesso parlerà di folclore e tradizione, usanze legate alle feste patronali che in Puglia assumono sembianze straordinarie ed indimenticabili.

Un racconto cinematografico che ha portato le ricerche dal Belgio alla cittadina di Sint Niklaas, poi in Lorena, a Nancy, a Saint Nicholas de Port, ad Amsterdam per raccontare quali sono le celebrazioni in onore del santo in diverse parti del mondo.

Al progetto hanno dato la propria adesione la Fondazione Apulia Film Commission, il comune di Bari e l’Embassy of the Kingdom of Netherlands. Per partecipare e contribuire: www.indiegogo.com