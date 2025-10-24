Questo weekend torna la fiera di San Simone a Sannicola

SANNICOLA – Uno degli appuntamenti più antichi e attesi del Salento è alle porte. La storica Fiera di San Simone è in programma per questo weekend, domani e domenica, pronta ad animare le vie del paese con tradizione, gusto, musica e divertimento. Per l’occasione la cittadina si trasformerà in una grande area pedonale, con Piazza della Repubblica e le vie circostanti che saranno invase dai profumi e dai sapori della Fiera del Gusto.

Fiera di San Simone: un’esposizione nazionale tra gusto e artigianato

La Fiera del Gusto ospiterà non solo le numerose aziende pugliesi con le eccellenze del territorio (vini, oli, taralli, salumi e formaggi tipici), ma anche espositori provenienti da diverse regioni italiane – dalla Calabria alla Sicilia, dall’Abruzzo all’Umbria – offrendo un’ampia selezione di prodotti artigianali e gastronomici. Non mancheranno, come da tradizione, gli stand dedicati all’artigianato tipico salentino e al libero ingegno. Le vie adiacenti saranno il regno dello street food, con i caratteristici venditori ambulanti che offriranno scapece, castagne, dolciumi e la tradizionale cupeta, per la gioia di grandi e piccini.

Il programma: musica e tradizioni in piazza

Il programma della Fiera di San Simone unisce l’omaggio alle tradizioni locali con momenti di grande musica e intrattenimento. Domani in mattinata verrà inaugurata la mostra personale dell’artista Luigi Palumbo, mentre in serata ci sarà il grande concerto in piazza con Consuelo Alfieri, una delle voci più belle e calde della Notte della Taranta, preceduta dal gruppo Tremulacore. La giornata di domenica sarà invece dedicata alla tradizione con la Fiera del Bestiame in via Mozart e la gara culinaria tra massaie “Sapori Sannicolesi in piazza”, organizzata dalla Pro Loco. In chiusura, la musica e l’energia travolgente di Zigo e i Carosello, per un finale all’insegna del divertimento. L’edizione promette di essere ricca di gusto e convivialità, unendo generazioni in due giornate di festa imperdibili a Sannicola.

Scarica qui la locandina con il programma completo della Fiera di San Simone.