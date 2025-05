Festa di San Filippo Neri a Roseto Valfortore: tra fede e tradizione

ROSETO VALFORTORE – Dal 23 al 26 maggio, Roseto Valfortore si trasforma in un palcoscenico di emozioni, cultura e spiritualità per celebrare la festa di San Filippo Neri, patrono del borgo. Un appuntamento che da secoli unisce la comunità locale in un intreccio di fede, musica, riti e gesti condivisi.

Festa di San Filippo Neri: tra fede, cultura e creatività

Le celebrazioni si apriranno venerdì 23 maggio alle ore 17:00 con l’inaugurazione del Bibliobus, una biblioteca itinerante che porta i libri nei piccoli centri. Alle 17:30, spazio ai bambini con il laboratorio creativo “Din Don Art”, animato da Don Dino Mazzoli, volto noto di TV2000. Alle 19:00 la Santa Messa anticipa l’estemporanea di pittura “San Filippo Neri in un Segno”, che coinvolge artisti locali in un dialogo visivo tra arte e spiritualità.

Sabato 24: la musica incontra la devozione

La terza giornata inizia con la messa presso la Residenza per Anziani, seguita alle 19:00 dalla Messa Solenne nella Chiesa Madre. Dalle 22:00, il borgo vibra con la Big Ball Band, in un concerto dedicato ai grandi successi italiani, aperto a tutte le generazioni.

Domenica 25: processione e spettacolo

Dopo la Santa Messa mattutina e il suono festoso delle campane, la giornata si anima con premiazioni, giro bandistico e la processione serale con le statue di San Filippo e della Madonna del Carmine. Alle 21:00, emozioni con piromusica e videomapping, seguiti dal concerto Celebration.

Lunedì 26: il giorno più atteso

All’alba, Roseto si risveglia in festa: balconi adornati e strade imbandite per la grande processione che culmina con l’antico lancio di pane, formaggi e verdure, accompagnato dalla fontana di latte e vino. Una scena che racconta la forza identitaria e simbolica della comunità.

Festa di San Filippo Neri: una festa che custodisce l’anima del borgo

La festa di San Filippo Neri a Roseto Valfortore è un’esperienza che intreccia devozione popolare e partecipazione collettiva, un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire le tradizioni più autentiche tra gli eventi religiosi in Puglia.