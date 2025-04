Festa della Transumanza del Gargano 2025: vivi la tradizione!

VICO DEL GARGANO (FG) – Un evento straordinario tra le meraviglie della Foresta Umbra. Un viaggio autentico tra natura, cultura e tradizione. Domenica 4 maggio 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera pugliese: la Festa della Transumanza del Gargano, organizzata presso la storica Masseria U Sculér a Vico del Gargano, uno dei borghi più belli d’Italia. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione celebra l’antica pratica della transumanza, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Transumanza, riti e tradizioni nel cuore del Gargano

La giornata inizierà alle prime luci dell’alba, alle ore 6:30, con il raduno dei partecipanti presso la Villa Comunale di Vico del Gargano. Dopo il trasferimento in località “Azienda zootecnica Danese”, sarà il momento della vestizione delle campane, preludio alla suggestiva transumanza: un percorso a piedi di 7 chilometri verso la Masseria U Sculér, ai piedi della Foresta Umbra. Durante il tragitto, uomini e animali percorreranno strade immerse nella natura incontaminata, rivivendo antichi riti di comunità. L’arrivo in masseria sarà accolto da una colazione contadina e dalla benedizione degli animali, in un’atmosfera autentica e conviviale.

Festa della Transumanza del Gargano: esperienze, degustazioni e musica popolare

Dalle ore 11:00 inizieranno le attività esperienziali: dimostrazioni di mascalcia, laboratori di mungitura, lavorazione del caciocavallo podolico e passeggiate botaniche. Non mancheranno i giochi tradizionali per tutte le età. Alle 13:00, il pranzo contadino proposto dall’Associazione iFun offrirà specialità gastronomiche slow food tipiche del Gargano. Nel pomeriggio, spazio alla musica e ai balli folk con i Folk & Pastorizia, i Cantori e il DJ Set Reverendo Podolico, per celebrare in allegria le tradizioni del territorio.

Festa della Transumanza del Gargano 2025 | Informazioni e prenotazioni

La Festa della Transumanza del Gargano è organizzata dalla Pro Loco di San Menaio-Calenella in collaborazione con: Masseria U Sculér, Associazione iFun, Gargano Foreste e con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Vico del Gargano.

La partecipazione è solo su prenotazione e i posti sono limitati. Non perdere questa occasione unica per vivere da protagonisti la magia di una delle tradizioni più antiche e genuine della Puglia!

Scarica qui il manifesto ufficiale dell’evento!