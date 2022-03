Borgo dei Borghi 2022: Vico del Gargano candidata al titolo

Vico del Gargano è candidata al titolo di Borgo dei Borghi 2022!

Il noto programma Rai “Kilimangiaro” dedicato ai viaggi e alla scoperta degli usi e costumi nei diversi luoghi del mondo, tramite il concorso Borgo dei Borghi 2022, in cui si “sfidano” i più bei borghi italiani, ha candidato Vico del Gargano che potrebbe essere votato e quindi premiato come il miglior borgo d’Italia.

La puntata che andrà in onda il 17 aprile è condotta da Camila Raznovich, famosa conduttrice televisiva, radiofonica e scrittrice.

Durante la trasmissione si potranno scoprire storie, curiosità, tradizioni e cultura di 20 borghi in 20 regioni diverse nella nazione, che verrà percorsa in lungo e in largo mettendo alla luce le bellezze del nostro paese.

Per eleggere il miglior borgo in Borgo dei Borghi 2022 si potrà votare fino al 3 aprile direttamente dal sito della Rai.

I candidati di Borgo dei Borghi 2022

Di seguito i borghi che concorrono alla gara:

Vico del Gargano – Puglia

Navelli – Abruzzo

Oriolo – Calabria

Ventotene – Lazio

Compiano – Emilia Romagna

Tremezzo – Lombardia

Cabras – Sardegna

Varallo – Piemonte

Riccia – Molise

Millesimo – Liguria

Clauiano – Friuli-Venezia Giulia

Sant’Agata Sui Due Golfi – Campania

Pietragalla – Basilicata

Pergola – Marche

Sutera – Sicilia

Levico Terme – Trentino-Alto Adige

Verres – Valle D’Aosta

Castelfranco Piandiscò – Toscana

Trevi – Umbria

Soave – Veneto

Vico del Gargano, il comune degli innamorati

Vico del Gargano è un comune nella provincia di Foggia di circa 7.300 abitanti ed è famoso non solo perché è pieno si storia, di bellezze, di cultura e tradizioni ma anche perché è tutelato dal patrono degli innamorati, San Valentino.

Scopri di più a riguardo: San Valentino e Vico del Gargano: tra amore e leggenda

